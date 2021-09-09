«Кама-1»: названы сроки появления в продаже «Оки» нового поколения

По информации RG со ссылкой на руководителя пресс-службы КамАЗ Олега Афанасьева, новинка выйдет на рынок не раньше 2024 года. Вот только для кого предназначен этот автомобиль — большой вопрос.

Напомним, что «Кама-1» оснащена электромотором мощностью 109 сил и литий-ионной батарее емкостью 33 квТ*ч. Если верить заявлениям создателей, то электрический аппарат способен разменять первую сотню с места за 6,7 секунды, а его пиковая скорость составит 150 км/ч.

До полной зарядки электрокар попросит не более шести часов, а в режиме быстрого питания — всего 20 минут. Неплохо, но явно не для массового потребителя.