Hyundai Solaris и Kia Rio получили двигатели российской сборки

Массовое производство двигателей начнется буквально через несколько недель. В течение первого года работы специально созданное ООО «Хендэ Виа Рус» планирует выпустить 240 000 двигателей, а в дальнейшем нарастить производство до 330 000 моторов ежегодно при трехсменном графике.

В этом году здесь станут выпускать только двигатели внутреннего сгорания серии Gamma объемом 1,6 л, а с конца 2022 года начнется сборка серии Nu объемом 2 л. Бензиновые атмосферники будут устанавливаться на такие модели, как Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X.

На новом производстве под Санкт-Петербургом будут трудиться более 500 человек, а объем инвестиций, затраченных на запуск площадки, составил 15,8 млрд. рублей. В перспективе корейская компания планирует активно привлекать российских производителей компонентов двигателей.