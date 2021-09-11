Nissan представил в России Qashqai и X-Trail в новом исполнении N-Design

Автомобили, не так давно получившие адаптивный круиз-контроль с функцией полуавтономного управления ProPilot, а заодно и пакет продвинтуых опций Nissan Connect, обзавелись модным стайлинг-пакетом N-Design. Буква N в названии означает Night — «ночь» в переводе с английского. И вот, собственно, почему.
Кроссоверы Nissan Qashqai и X-Trail похорошели под стать современным трендам. Автомобилям достался антихром-пакет, ячеистые трехмерные решетки радиаторa с фирменным рисунком в виде бумеранга, а также матовые черные колесные диски особого дизайна. Впрочем, это еще не все.
Кроссоверы щеголяют черными рейлингами на крыше и боковыми зеркалами заднего вида, перелицованными бамперами и затемненной оптикой. Причем, как спереди, так и сзади.
Стоит добавить, что пакет N-Design можно будет комбинировать с любым цветом кузова автомобиля, но заказать его получится не ранее 17 сентября. Цены станут известны ближе к старту продаж. Главное, чтобы дилеры не утяжеляли прайсы от своей жадности и безнаказанности.