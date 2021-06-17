Сам себе хозяин: первый тест-драйв Nissan Qashqai и X-Trail с автопилотом

С июня этого года кроссоверы Nissan Qashqai и Nissan X-Trail, сходящие со стапелей завода в Санкт-Петербурге, оснащаются системами ProPilot (своего рода автопилот) и Nissan Connect Services (это интерактивная связь с автомобилем через мобильное приложение). Новые функции на бюджетных кроссоверах приятно удивили не только самим фактом их появления, но и качеством работы.

Взять, к примеру, систему ProPilot, функционал которой в общем-то сводится к двум простым вещам: поддержание скорости и дистанции, а также удержание автомобиля в полосе. Технология не новая и нечто подобное много раз уже «юзали» на автомобилях других марок. Однако ниссановский автопилот поразил своим водительским мастерством!

Обычно подобные ассистенты включаются в работу, когда автомобиль касается сплошной линии разметки, после чего система «дает руля» в противоположную сторону, и автомобиль начинает медленно раскачивать от левой линии разметки к правой и обратно… до тех пор, пока система не отключится вовсе.