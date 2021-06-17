Сам себе хозяин: первый тест-драйв Nissan Qashqai и X-Trail с автопилотом

С июня этого года кроссоверы Nissan Qashqai и Nissan X-Trail, сходящие со стапелей завода в Санкт-Петербурге, оснащаются системами ProPilot (своего рода автопилот) и Nissan Connect Services (это интерактивная связь с автомобилем через мобильное приложение). Новые функции на бюджетных кроссоверах приятно удивили не только самим фактом их появления, но и качеством работы.
Взять, к примеру, систему ProPilot, функционал которой в общем-то сводится к двум простым вещам: поддержание скорости и дистанции, а также удержание автомобиля в полосе. Технология не новая и нечто подобное много раз уже «юзали» на автомобилях других марок. Однако ниссановский автопилот поразил своим водительским мастерством!
Обычно подобные ассистенты включаются в работу, когда автомобиль касается сплошной линии разметки, после чего система «дает руля» в противоположную сторону, и автомобиль начинает медленно раскачивать от левой линии разметки к правой и обратно… до тех пор, пока система не отключится вовсе.
Как система узнает, что вы убрали руки с руля
ProPilot обучен держать автомобиль в центре полосы изначально и не допускать его сваливания в сторону. И именно это в корне отличает ниссановского автопилота от любого другого, что я видел раньше. То есть на Nissan фактически рулит автомобилем ассистент, а человек ему лишь помогает в этом (у ряда производителей, за исключением Mercedes-Benz, все с точностью до наоборот).
Резонный вопрос: неужели теперь можно убрать руки с руля, откинуться в кресле и листать журнал? Увы, но к таким взаимоотношениям ProPilot еще не готов: стоит лишь оставить «штурвал» без рук, как через несколько секунд откуда-то из недр приборной доски раздается пронзительный сигнал, призывающий взяться за «баранку» вновь.
Было очень интересно, что же именно контролирует присутствие рук на руле — камера, тепловые датчики внутри руля, весы или какие-то мистические силы, ведь в процессе езды руки шофера фактически никак не участвуют в управлении авто…
Так вот: электроусилитель улавливает самое малейшее воздействие, которое оказывают конечности водителя, и если «усилок» не почувствовал в течении 5 секунд работу человеческих мышц, то воспринимает это как отсутствие рук на рулевом колесе. Причем, если на других авто секунд на 15—20 реально можно бросить руль, то в Nissan система забьет тревогу через 5, максимум через 7 секунд, что было нами проверено многократно.
Не гони, начальник!
Еще одно отличие ProPilot от всего подобного, с чем доводилось сталкиваться раньше — способность автомобиля самостоятельно сбрасывать скорость, чтобы вписаться в вираж. Выглядит это так: круиз-контролем вы задали «потолок» скорости и едете, к примеру, 90 км/ч. Дорога начинает уходить влево и для того, чтобы комфортно пройти поворот, скорость следует сбросить километров до 70… И вот ниссановская система на такое способна!
Конечно, в отличии от человека, ProPilot не может заранее сбросить скорость, но сделает это сразу, как один из датчиков почувствует боковую перегрузку в результате возникновения центробежных сил.
Впрочем, обучить систему сбрасывать скорость перед поворотами вполне возможно, включив в ней опцию чтения дорожных знаков (к слову сказать, ProPilot, установленный в европейских редакциях Nissan, прекрасно считывает ограничения скорости). Однако в России это оказалось совершенно не рабочей историей, потому как отечественные дорожники, в отличии от коллег из Старого Света, не способны жестко следовать «гостам» при установке дорожных знаков.
Правило трех секунд
В «пробке» ProPilot также способен существенно облегчить жизнь человеку, сидящему за рулем Nissan Qashqai или Nissan X-Trail 2021 модельного года. К примеру, если автомобиль перед вами замедлил движение или полностью остановился, то и ProPilot делает все ровно то же самое и будет удерживать ваш Nissan в стоячем положении до тех пор, пока поток впереди не возобновит движение. У меня реально случился разрыв шаблона: машина впереди поехала, и наш Qashqai поехал вслед за ней, будто б на буксире.
Правда, надо сделать небольшую оговорку, что автоматическое начало движения возможно лишь при условии простоя не более 3 секунд. Если пауза затянулась на более продолжительное время, то для начала движения надо либо «пнуть» педаль газа, либо на руле «тыкнуть» в кнопочку RES.
Сделано такое правило 3 секунд отнюдь не просто так: в процессе испытаний российские инженеры Nissan ни раз сталкивались с тем, что впереди стоящим автомобилистам вдруг надоедало дожидаться зеленого сигнала светофора и они стартовали на красный. Дабы японские машины не повторяли за российскими мужиками дурной пример, старт с места после 3-секундного простоя возможен только при участии водителя.
Автопилот, но лишь наполовину
Несмотря на всю продвинутость системы ProPilot — говоря откровенно, это один из лучших адаптивных круиз-контролей с функцией удержания машины в полосе из тех, что мне доводилось видеть — это, разумеется, не полноценный автопилот, который может без вмешательства человека доставить его из точки А в точку Б.
Да и сам производитель начал презентацию ProPilot с дисклеймера, что их творение не является системой самостоятельного вождения, и что вся ответственность лежит исключительно на человеке, сидящем за рулем. Плохая разметка или полное отсутствие таковой, встречное солнце, дождь или снег запросто могут нарушить работу системы. Так что на ProPilot надейся, а сам не плошай.
Научись дружить с «головой»
Автопилот, как мы уже сказали, не единственная «фишка», которая появилась у российских кроссоверов Nissan с июня этого года. Головное устройство автомобилей Qashqai и X-Trail теперь может подружиться со смартфонами своих владельцев. И речь идет далеко не о синхронизации мобильника с мультимедийной системой машины, а о гораздо большей интеграции.
В частности, опция Nissan Connect Services позволяет прямо со смартфона из любой точки планеты (точнее там, где есть мобильная связь и интернет), управлять некоторыми функциями вашего автомобиля. В частности, вы может открыть или закрыть замки дверей, нажать на звуковой сигнал (чтобы проще найти машину на большой парковке), запустить двигатель (но не более, чем на 10 минут), узнать о местонахождении машины, посмотреть историю передвижения и еще много других полезных функций.
Как такое стало возможным? Внутри «головы» автомобиля есть sim-карта с безлимитным интернетом, благодаря чему и стало возможным дистанционное общение машины со смартфонами своих хозяев (всего к автомобилю можно привязать до 8 номеров телефонов). Конечно, если машина стоит на подземном паркинге, куда не пробивается сотовый сигнал, то коммуникация едва ли состоится, но на открытой местности, проблем не возникает.
В некотором смысле Nissan Connect Services своим функционалом очень напоминает охранную сигнализацию, правда в усеченном варианте. С помощью приложения мы можем запустить движок автомобиль, открыть/закрыть двери, увидеть место, где находится машина, однако, если ей завладеют злоумышленники, со смартфона мы, увы, не сможем дистанционно заглушить мотор. Впрочем, как нам кажется, это дело не столько возможности техники, сколько настроек. И обратившись к какому-нибудь программисту-светиле, превратить Nissan Connect Services в полноценный охранный комплекс не составит большого труда.
Заметим, что новые опции присутствуют только в автомобилях топовых комплектаций LE+ и LE Top 2021 модельного года. Причем, ProPilot и Nissan Connect Services — это не совсем «допы» в привычном понимании потребителя, когда что-то можно добавить в комплектацию машины или убрать. Это базовый пакет для LE+ и LE Top. Так, к примеру, за X-Trail в комплектации LE+ нужно будет выложить в дилерском центре от 2 351 000 рублей, ну а «топчик» обойдется на 50 000 рублей дороже. Если же говорить о более бюджетном Qashqai, то в комплектации LE+ прайс стартует от 2 073 000. Комплектация LE Top этого же автомобиля стоит на 14 000 рублей дороже.