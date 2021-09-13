Новейший Infiniti QX60 приехал в Россию

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, Infiniti QX60 второй итерации доберется до официальных дилеров марки в марте 2022 года. Сейчас же кроссовер проходит завершающие испытания.

Обозревателю «АвтоВзгляда» удалось подловить автомобиль на одной из стоянок в Северной столице.

Уже известно, что «Финик» оснащен 3,5-литровым V6 с прямым впрыском топлива, цепным приводом ГРМ и алюминиевым блоком цилиндров. Трансмиссия — девятидиапазонный гидромеханический «автомат», распределяющий мощность по обеим осям.