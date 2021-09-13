Новейший Infiniti QX60 приехал в Россию

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, Infiniti QX60 второй итерации доберется до официальных дилеров марки в марте 2022 года. Сейчас же кроссовер проходит завершающие испытания.
Обозревателю «АвтоВзгляда» удалось подловить автомобиль на одной из стоянок в Северной столице.
Уже известно, что «Финик» оснащен 3,5-литровым V6 с прямым впрыском топлива, цепным приводом ГРМ и алюминиевым блоком цилиндров. Трансмиссия — девятидиапазонный гидромеханический «автомат», распределяющий мощность по обеим осям.
Внутри — 10,8-дюймовая графическая «приборка», а по центру передней панели красуется тачпад диагональю 12,5 дюймов.
Помимо тонны всевозможных опций комфорта и систем безопасности QX60 щеголяет высококачественными материалами отделки и россыпью умной электроники. А еще японцы могут гордиться тем, что проход на третий ряд кресел в авто оказался самым просторным в классе.
Похоже, совсем скоро нам объявят российские спецификации и цены. Будем надеяться, что беспардонные дилеры не накрутят на новинку прайсы до неприличия.