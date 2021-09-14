Миллиарды на ветер: российские власти не верят в будущее электротранспорта

Выступая на международном форуме «Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве», председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев отметил, что полного перехода с ДВС на «батарейки» в ближайшие десятилетия ждать не стоит — количество «зеленых» машин в лучшем случае составит 10—12 млн. единиц (20% всего автопарка России).

Возникает логичный вопрос: если перспективы столь скромны, на что же тогда пойдут 800 млрд. рублей? Напомним, что именно в такую сумму оцениваются инвестиции в развитие электротранспорта в соответствии с новой концепцией, утвержденной Правительством РФ в конце августа. Часть денег — в создание собственной индустрии по производству электрокаров (опять же, сомнительное вложение), а остальное? Инфраструктура и программы господдержки для стимуляции спроса?

Да, по словам г-н Москвичева инфраструктура в стране развивается слишком медленно — к «электричкам» не готовы даже миллионники, чего уж говорить о городах с меньшей численностью населения. Другой важный вопрос, который необходимо решить — утилизация. Ведь, как известно, те же аккумуляторы при неправильной переработке наносят окружающей среде огромный вред.