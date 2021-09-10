Госдума считает, что ГИБДД превышает полномочия, принуждая водителей покупать ОСАГО

Итак, новый способ наказать автовладельца, по тем или иным причинам не купившим «автогражданку», выглядит следующим образом. Инспектор ДПС, составив соответствующий протокол, предлагает нарушителю подписать некую бумагу, в которой содержится требование служивого «искупить вину», купив в десятидневный срок пресловутый полис.

И гражданин, подписавший такую бумагу, считается ознакомленным с этим требованием. И если через десять дней его опять поймают на езде без страховки, то вменяют уже ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»), за которое положено до 15 суток административного ареста.

Впрочем, если «рулевой» и не подпишет сомнительный документ, это не избавит его от наказания, ведь суды у нас полностью доверяют придорожным полицейским, и отсутствие подписи гражданина на документе, не предусмотренным повторимся, не ни одним нормативным актом, отечественную Фемиду не смущает.