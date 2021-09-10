Госдума считает, что ГИБДД превышает полномочия, принуждая водителей покупать ОСАГО

Итак, новый способ наказать автовладельца, по тем или иным причинам не купившим «автогражданку», выглядит следующим образом. Инспектор ДПС, составив соответствующий протокол, предлагает нарушителю подписать некую бумагу, в которой содержится требование служивого «искупить вину», купив в десятидневный срок пресловутый полис.
И гражданин, подписавший такую бумагу, считается ознакомленным с этим требованием. И если через десять дней его опять поймают на езде без страховки, то вменяют уже ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»), за которое положено до 15 суток административного ареста.
Впрочем, если «рулевой» и не подпишет сомнительный документ, это не избавит его от наказания, ведь суды у нас полностью доверяют придорожным полицейским, и отсутствие подписи гражданина на документе, не предусмотренным повторимся, не ни одним нормативным актом, отечественную Фемиду не смущает.
И вот проблемой заинтересовалась Госдума. Точнее — заместитель руководителя фракции ЛДПР, председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он попросил главного автоинспектора страны генерала Михаила Черникова разъяснить законность и правомерность подобных действий его подчиненных. Заодно депутат направил соответствующий запрос в Генеральную прокуратуру РФ.
Г-н Нилов справедливо напоминает высокопоставленному гаишнику, что за отсутствие у водителя полиса ОСАГО, тот, на сегодняшний день, может быт привлечен к ответственности исключительно на основании ст. 12.37 КоАП РФ (штраф в размере от 500 до 800 ₽). И все!
Поэтому, считает народный избранник, «представляется незаконным и необоснованным предъявлять обвинение водителю (или собственнику ТС) за отказ незамедлительно заключить договор страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства». В связи с чем он требует от г-на Черникова «обозначить официальную позицию ГУ ОБДД МВД России по данному вопросу». Что ж, посмотрим на генеральскую реакцию на депутатский запрос.