На российский рынок выходит новый рамный внедорожник Isuzu MU-X

На самом деле, MU-X построен на основе пикапа, но вместо рессорной задней подвески имеет пружинную. Также от грузопассажирской модели внедорожнику достались жестко подключаемый передний мост и понижающая передача.

Под капотом может стоять один из двух турбодизелей: «легковой» объемом 1,9 и «грузовой» литражом 3,0 литра — их отдача 150 и 190 л. с., соответственно. Со старшим дружит лишь шестиступенчатый «автомат», а для младшего вдобавок доступна старая-добрая «механика».

При длине 4850 мм новый «японец» станет конкурентом таким машинам, как Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner. Как предполагает портал «АвтоВзгляд», стоить MU-X будет не меньше трех миллионов рублей… Если, конечно, российская валюта не выкинет каких-нибудь сюрпризов.

И еще. Этой весной на российский рынок вышло новое поколение пикапа Isuzu D-Max. А сейчас на выставке «Комтранс» исландская компания Arctic Trucks презентовала самую «злую» версию этой модели под названием АТ35.