Зачем Mercedes-Benz Sprinter получил двери «автобусного типа»

Первое и главное: относитпельно новый дизельный двигатель серии OM654, что раньше ставился только на заднеприводные версии, теперь полагается всем «Спринтерам». В линейку версий входят четыре исполнения этого двухлитрового мотора мощностью от 114 до 190 сил.

Как уверяет производитель, этот агрегат только что получил другое покрытие стенок цилиндров, что призвано уменьшить потери на трение, а также другую систему выпуска. Также обещаны снижение шумов и вибраций (очевидно, за счет заново спроектированных опор ДВС).