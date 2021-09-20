Зачем Mercedes-Benz Sprinter получил двери «автобусного типа»

Первое и главное: относитпельно новый дизельный двигатель серии OM654, что раньше ставился только на заднеприводные версии, теперь полагается всем «Спринтерам». В линейку версий входят четыре исполнения этого двухлитрового мотора мощностью от 114 до 190 сил.
Как уверяет производитель, этот агрегат только что получил другое покрытие стенок цилиндров, что призвано уменьшить потери на трение, а также другую систему выпуска. Также обещаны снижение шумов и вибраций (очевидно, за счет заново спроектированных опор ДВС).
Девятиступенчатый «автомат» занял место старой 7-диапазонной коробки, притом на полноприводных машинах первая ступень будет имитировать понижающую передачу. И еще про полный привод: в трансмиссии появилась другая муфта, что умеет полностью перебрасывать на заднюю или переднюю ось.
Другое прелюбопытнейшее новшество — две створки автобусного типа вместо одной сдивжной двери сбоку. Это удобная платная опция, которая наверняка понравится службам доставки, так как новомодные «калитки» умеют автоматически распахивается при приближении водителя.
И продолжая тему комтранса. В тихой, но гордой Швеции случился серьезный шпионский скандал: тамошний 47-летний житель по имени Кристиан Дмитриевски, оказывая услуги технического консалтинга компаниям Scania и Volvo, затем продавал их секретные технологии… России.