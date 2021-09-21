Владельцы LADA сами решили проблему «дерганой» работы «робота»

Так, на LADA Vesta и Lada XRAY можно установить сцепление Sachs от LADA Niva Travel, правда, ведомый диск примерно на 1,5 мм толще штатного, поэтому под болты, которыми крепится корзина, следует подложить 6 миллимитровых шайбочек.

- Диск Sachs для мотора 1.8 действительно работает. Ощущения потрясающие: никаких дерганий и вибрации, даже сама машина начала ездить на порядок шустрее. Меня больше ни что не отвлекает и не раздражает, — поделился ощущениями один из проделавших операцию.

Другие владельцы «роботизированных» машин внедряют нивоввский комплект сцепления целиком — то диск, корзину и выжимной подшипник. Правда для этого, как отмечает портал «Лада.Онлайн», требуется некоторая доарботка самой корзины.

Вообще, владельцы автомобилей LADA — народ рукастый. Скажем, хозяева старых «Нив» научились своими силами проводить рестайлинг, внедняя панель приборов и климатическую установку нового образца. А к Chevrolet Niva нынче принято прилаживать задние фонари от свежей Niva Travel.