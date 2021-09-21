Владельцы LADA сами решили проблему «дерганой» работы «робота»

Фото производителя.
Одна из проблем, с которой сталкиваются владельцы автомобилей LADA, оборудованных 1,8-литровым двигателем и роботизированной коробкой, — это дерганье, рывки, тряска и вибрации при начале движения и переключении передач. Если дилер марки признает такой случай гарантийным, то диск сцепления Valeo меняется… на такой же. Однако владельцы нашли более продуктивный способ устранения неисправности.
Алексей Кованов

Так, на LADA Vesta и Lada XRAY можно установить сцепление Sachs от LADA Niva Travel, правда, ведомый диск примерно на 1,5 мм толще штатного, поэтому под болты, которыми крепится корзина, следует подложить 6 миллимитровых шайбочек.

- Диск Sachs для мотора 1.8 действительно работает. Ощущения потрясающие: никаких дерганий и вибрации, даже сама машина начала ездить на порядок шустрее. Меня больше ни что не отвлекает и не раздражает, — поделился ощущениями один из проделавших операцию.

Другие владельцы «роботизированных» машин внедряют нивоввский комплект сцепления целиком — то диск, корзину и выжимной подшипник. Правда для этого, как отмечает портал «Лада.Онлайн», требуется некоторая доарботка самой корзины.

Вообще, владельцы автомобилей LADA — народ рукастый. Скажем, хозяева старых «Нив» научились своими силами проводить рестайлинг, внедняя панель приборов и климатическую установку нового образца. А к Chevrolet Niva нынче принято прилаживать задние фонари от свежей Niva Travel.

АВТОВАЗ, ремонт, запчасти
21 сентября 2021
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