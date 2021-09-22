АВТОВАЗ намекнул, сколько будет стоить новое поколение «Нивы»

Как рассказал французскому изданию Challenges глава российского автогиганта Николя Мор, важной датой для Lada станет «конец 2024 года» — именно тогда дебютирует третье поколение внедорожника LADA Niva. Как уточнил господин Мор, новинка будет построена на платформе Dacia Duster.

Любопытно, что французский управленец раскрыл ожидаемую многими информацию: продавать «Ниву-3» планируют по цене от 12 000 до 16 000 евро — по нынешнему курсу это примерно от одного до полутора миллионов российских рублей.

Кроме того, на 2025–2026 годы запланировано появление длиннобазной версии, которую можно условно назвать назвать «Гранд Нивой» — за такую машину хотят просить до 20 000 евро (или 1 700 000 рублей).

Президент АВТОВАЗа отдельно подчеркнул, что оба автомобиля останутся классическими внедорожниками, несмотря на архитектуру от кроссовера, — Николя Мор даже пообещал налчие понижающей передачи.

Как ранее сообщал портал «АвтоВзгляд», основными рынками для следующего поколения легенды станут не только Россия, но также Евросоюз и Латинская Америка. Плюс новая LADA может оказаться интересной для жителей горных районов Швейцарии и Австрии.

Основными рынками для следующего поколения легенды станут не только Россия, но также Евросоюз и Латинская Америка. Лука де Мео отметил, что новая LADA может оказаться интересной для жителей горных районов Швейцарии и Австрии.

Основным мотором будет вазовский 1.8, но топовая версия получит турбированный 1.3 из ассортимента Renault. К слову, 1,8-литровый атмосферник вскоре переживет большую модернизацию, о чем «АвтоВзгляду» удалось узнать из собственных источников.