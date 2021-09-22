АВТОВАЗ намекнул, сколько будет стоить новое поколение «Нивы»

Фото: АВТОВАЗ.
В следующем году старушка «Нива» первого поколения, что теперь именуется LADA Niva Legend, отметит 45-летие, а новоиспеченная Niva Travel скоро справит четвертьвековой юбилей (если вести отсчет от концепта 1998 года). Впрочем, АВТОВАЗ в обозримом будущем выкатит действительно новую «Ниву». Портал «АвтоВзгляд» раскрывает некоторые подробности.
Алексей Кованов

Как рассказал французскому изданию Challenges глава российского автогиганта Николя Мор, важной датой для Lada станет «конец 2024 года» — именно тогда дебютирует третье поколение внедорожника LADA Niva. Как уточнил господин Мор, новинка будет построена на платформе Dacia Duster.

Любопытно, что французский управленец раскрыл ожидаемую многими информацию: продавать «Ниву-3» планируют по цене от 12 000 до 16 000 евро — по нынешнему курсу это примерно от одного до полутора миллионов российских рублей.

Кроме того, на 2025–2026 годы запланировано появление длиннобазной версии, которую можно условно назвать назвать «Гранд Нивой» — за такую машину хотят просить до 20 000 евро (или 1 700 000 рублей).

Президент АВТОВАЗа отдельно подчеркнул, что оба автомобиля останутся классическими внедорожниками, несмотря на архитектуру от кроссовера, — Николя Мор даже пообещал налчие понижающей передачи.

Как ранее сообщал портал «АвтоВзгляд», основными рынками для следующего поколения легенды станут не только Россия, но также Евросоюз и Латинская Америка. Плюс новая LADA может оказаться интересной для жителей горных районов Швейцарии и Австрии.

Основными рынками для следующего поколения легенды станут не только Россия, но также Евросоюз и Латинская Америка. Лука де Мео отметил, что новая LADA может оказаться интересной для жителей горных районов Швейцарии и Австрии.

Основным мотором будет вазовский 1.8, но топовая версия получит турбированный 1.3 из ассортимента Renault. К слову, 1,8-литровый атмосферник вскоре переживет большую модернизацию, о чем «АвтоВзгляду» удалось узнать из собственных источников.

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22 сентября 2021
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