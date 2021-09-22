Появились фотографии уникального тягача КамАЗ «Халк»

Фото: vk.com, группа БОЛЬШЕГРУЗ.
Как известно, в Европе и США тюнинг грузовиков цветет пышным цветом, так как водители-частники и компании-перевозчики не прочь украсить свой транспорт аэрографией и хромом. В наших широтах доработка тягача или самосвала обычно ограничивается табличкой «Саня» («Коля», «Петя» и т. д.) да плюшевыми шторками на лобовом стекле. Не считая изображения обнаженной девицы на боковине спальника, разумеется. Однако, не все так плохо, как кажется.
Алексей Кованов

В Сети активно обсуждают переделку магистрального тягача КамАЗ-54901, которую создатель и владелец именует «Халком» — супергерой комиксов издательства Marvel изображен на кабине грузовика.

Помимо яркой аэрографии хозяин поистине уникалной машины Сергей Плахов также потратился на перекраску решетки радиатора и боковых зеркал.

Фото: vk.com, группа БОЛЬШЕГРУЗ.

Вдобавок «Халку» достались колесные диски зеленого цвета и радикально переработанный салон: в кабине кожей обшиты сиденья, руль и многое другое. Кроме того, внутреннее убранство украшено контурной подсветкой… Притом, как отмечает интернет-пользователи, это отнюдь не выставочный экспонат, а обычный работяга — его довольно часто встречают на дорогах России.

Надо заметить, что модель 54901 — свежая разработка марки КамАЗ. А еще челнинцы готовят новинку под названием «Компас»! С ней автогигант из Набережных Челнов решил бросить вызов марке ГАЗ, выведя конкурента не только новому «Валдаю», но и сверхуспешной «Газели». Однако портал «АвтоВзгляд», внимательно рассмотрев новинку, сделал вывод: это отнюдь не собственная камазовская разработка.

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22 сентября 2021
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