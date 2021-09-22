Появились фотографии уникального тягача КамАЗ «Халк»

Вдобавок «Халку» достались колесные диски зеленого цвета и радикально переработанный салон: в кабине кожей обшиты сиденья, руль и многое другое. Кроме того, внутреннее убранство украшено контурной подсветкой… Притом, как отмечает интернет-пользователи, это отнюдь не выставочный экспонат, а обычный работяга — его довольно часто встречают на дорогах России.

Надо заметить, что модель 54901 — свежая разработка марки КамАЗ. А еще челнинцы готовят новинку под названием «Компас»! С ней автогигант из Набережных Челнов решил бросить вызов марке ГАЗ, выведя конкурента не только новому «Валдаю», но и сверхуспешной «Газели». Однако портал «АвтоВзгляд», внимательно рассмотрев новинку, сделал вывод: это отнюдь не собственная камазовская разработка.