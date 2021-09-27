В России стартовали продажи обновленного Kia Rio

Как не трудно догадаться, обновленный Kia Rio получил новенький логотип КИ под стать Cerato и Soul. Впрочем, это еще не все.

Корейцы переиначили спецификации модели, добавив вариант исполнения Luxe AV с мультимедийкой о 8-дюймовом многоцветном тачпаде, умеющей дружить с мобильными устройствами через Android Auto и Apple Carplay, а также изобилующей сервисами от Яндекс. Кроме того, тут имеются камера заднего вида с виртуальной разметкой и датчик освещения.

Помимо прочего, Kia Rio получил новый бежевый цвет «металлик», а позднее гамму дополняет еще шесть уникальных расцветок. Комплектация Luxe AV предлагается с 1,6-литровым мотором, который может агрегатироваться, как механической «шестистпукой», так и шестискоростным «автоматом».