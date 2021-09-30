Раскрыты сроки появления в России новейшего кроссовера Geely KX11

Интерьеры щеголяют высококачественными материалами отделки, а также мультимедийно-развлекательным центром с головным дисплеем немногим меньше 1 метра! Разумеется, найдется доступ к интернету, а еще мощная акустическая система Bose с эффектом присутствия в концертном зале и целый каскад продвинутых систем комфорта и безопасности. Да, такого в массовом сегменте китайцы нам еще не показывали.

А что же под капотом? Тут прописался наддувный четырехцилиндровый агрегат объемом 2 литра. И в зависимости от модификации он может разниться по форсировке. К слову, в «базе» движку положены 218 «коней», которых погоняет семискоростной «преселектив» о паре мокрых сцеплений. «Топчик» представлен 238-сильным вариантом, работающим под прицелом восьмизарядного «автомата».

Интересно, сколько же за свою новинку попросят китайцы по приезду в Россию? Вероятно, немало. Как мы знаем, еще до «коронакризиса» товарищи из КНР сильно взвинтили цены на свою продукцию. И, похоже, останавливаться не намерены. И вот, почему…