Раскрыты сроки появления в России новейшего кроссовера Geely KX11

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» директор по операционным вопросам ООО «Джили-моторс» Валерий Тараканов, появление Geely KX11 в России ожидается во второй половине 2022 года.
«Новинка произвела фурор на Шанхайском автосалоне в апреле этого года и с сентября уже продается в Китае. Интерес к ней очень высок! Мы с нетерпением ждем в России КХ-11 — модель, с которой впервые выйдем в высококонкурентный сегмент D-SUV. Надеемся, что ее запуск у нас произойдет во второй половине 2022 года», — сообщил «АвтоВзгляду» топ-менеджер российского офиса Geely Валерий Тараканов.
Автомобиль оборудован уникальной системой автоматического управления, позволяющей кроссоверу самостоятельно ездить, искать место для стоянки и парковаться. Кроме того, KX11 способен в пределах 200 метров откликаться на запрос водителя со смартфона, покидать место парковки и забирать его из точки вызова.
Интерьеры щеголяют высококачественными материалами отделки, а также мультимедийно-развлекательным центром с головным дисплеем немногим меньше 1 метра! Разумеется, найдется доступ к интернету, а еще мощная акустическая система Bose с эффектом присутствия в концертном зале и целый каскад продвинутых систем комфорта и безопасности. Да, такого в массовом сегменте китайцы нам еще не показывали.
А что же под капотом? Тут прописался наддувный четырехцилиндровый агрегат объемом 2 литра. И в зависимости от модификации он может разниться по форсировке. К слову, в «базе» движку положены 218 «коней», которых погоняет семискоростной «преселектив» о паре мокрых сцеплений. «Топчик» представлен 238-сильным вариантом, работающим под прицелом восьмизарядного «автомата».
Интересно, сколько же за свою новинку попросят китайцы по приезду в Россию? Вероятно, немало. Как мы знаем, еще до «коронакризиса» товарищи из КНР сильно взвинтили цены на свою продукцию. И, похоже, останавливаться не намерены. И вот, почему…