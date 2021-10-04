Kia везет в Россию обновленный Ceed

Фото производителя.
Третье поколение Kia Ceed появилось на рынке лишь чуть больше двух лет назад. Но корейцы, несмотря на откровенную свежесть модели, поспешили провести ей рестайлинг! Притом весьма обширный, в чем уже скоро смогут убедиться российские поклонники марки Kia.
Алексей Кованов

Что изменилось: фары сохранили прежнюю форму, но получили светодиодную начинку. Кроме того, появились другие бампер и радиаторная решетка, притом дизайнеры «нарисовали» необычные черные перемычки, что соединяют боковые воздухозаборники и колесные арки.

В салоне поменялась графика виртуальных приборов, а еще усовершенствованная медиасистема. Набор вариантов отделки интерьера теперь состоит из девяти разннобразных вариантов против прежних пяти.

Фото производителя.

Еще одна новость — на смену двигателю 1.4 T-GDI пришел новый 1.5 T-GDI из линейки Smartstream: у него, как легко догаться по буквенному индексу, есть непосредственный впрыск топлива и турбонаддув. Компанию новичку составит 7-ступенчатый преселективный «робот».

Максимальный крутящий момент свежего движка — внушительные 253 Нм, которые доступны в диапазоне от 1 500 до 3 500 об/мин. А вот мощность специально для России была уменьшена до «налоговыгодных» 150 сил.

Обожаемый россиянами 128-сильный двигатель 1,6 MPI в сочетании с автоматической 6-ступенчатой трансмиссией также сохранит свое присутствие.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», до конца этого года в России дилеры получат обновленные хетчбэки и универсалы, а вот кросс-хетч XCeed немного задержится.

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4 октября 2021
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