Kia везет в Россию обновленный Ceed

Еще одна новость — на смену двигателю 1.4 T-GDI пришел новый 1.5 T-GDI из линейки Smartstream: у него, как легко догаться по буквенному индексу, есть непосредственный впрыск топлива и турбонаддув. Компанию новичку составит 7-ступенчатый преселективный «робот».

Максимальный крутящий момент свежего движка — внушительные 253 Нм, которые доступны в диапазоне от 1 500 до 3 500 об/мин. А вот мощность специально для России была уменьшена до «налоговыгодных» 150 сил.

Обожаемый россиянами 128-сильный двигатель 1,6 MPI в сочетании с автоматической 6-ступенчатой трансмиссией также сохранит свое присутствие.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», до конца этого года в России дилеры получат обновленные хетчбэки и универсалы, а вот кросс-хетч XCeed немного задержится.