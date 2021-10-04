Рассекречены сроки начала российских продаж недорогого переднеприводного Geely Atlas Pro

Как сообщил порталу «АвтоВзгляд» директор по операционным вопросам ООО «Джили-моторс» Валерий Тараканов, переднеприводная модификация кроссовера Geely Atlas Pro появится у российских дилеров в начале 2022 года.

«В 2021 году у нас идет смена поколений: постепенно уходит Atlas, и с сентября начал продаваться Atlas Pro — пока только с полным приводом и системой 48V EMS. Переднеприводную версию этой новой модели с 1,5-литровым турбомотором и автоматом предложим в начале 2022 года», — рассказал «АвтоВзгляду» топ-менеджер российского представительства Geely Валерий Тараканов.

Вероятно, бюджетный вариант Atlas Pro выйдет на рынок после того, как будут полностью остановлены продажи обычного «Атласа». Известно, что в моторном отсеке «облысевшего» китайского кроссовера пропишется тот же двигатель с наддувом, но без конвертера и стартер-генератора, а место роботизированной коробки передач о семи скоростях и паре мокрых сцеплений займет шестидиапазонный гидромеханический «автомат» от Aisin.

Разумеется, автомобилю не достанутся «плюшки», положенные в более дорогих комплектациях, включая панорамную крышу и умную электронику. Впрочем, и по цене такой Atlas Pro окажется куда привлекательнее — прайс-лист китайцы обнародуют ближе к старту продаж.