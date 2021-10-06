Volkswagen запустил производство Multivan нового поколения

Volkswagen Multivan оказался не совсем таким, как все ждали — больше похожим на минивэн, нежели на микроавтобус. И это даже хорошо, ведь те же «французы» давно перевели модели подобного типа на легковые «тележки».

По габаритам новый «Мультик» почти повторяет предшественника, так что внутри здесь действительно просторно. Более того, по высоте салона новичок даже обходит серию Т6 — спасибо переезду на платформу MQB, которая позволила сделать уровень пола ниже.

Первой версией, что выходит на европейский рынок, стала модификация eHybrid, то есть «подзаряжаемый гибрид». Силовая установка, составленная из бензинового двигателя и электрического мотора, выдает 218 л. с.

Как отмечает пресс-служба «Фольксвагена», чтобы поставить новинку на конвейер, на предприятии VWCV под Ганновером была проведена большая модернизация. Скажем, в кузовном цехе теперь работают почти сплошь роботы — уровень автоматизации составляет 93%.

В Европе продажи новинки стартуют до конца осени, но российским поклонникам модели, похоже, придется подождать наступления нового года.