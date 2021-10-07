Foton свернул продажи автомобилей в России

Напомним, что Foton Sauvana — это рамный полноприводный внедорожник весьма солидных габаритов: при длине 4 830 мм «китаец» на добрых 5 сантиметров крупнее, чем немаленькие УАЗ «Патриот» и Toyota Land Cruiser Prado.

Марка Foton, наверное, не слишком известна россиянам, но на своей родине, в Китае, уверенно удерживает титул крупнейшего производителя коммерческого транспорта среди всех компаний.

Собственно, на российском рынке «поднебесный» бренд отныне сворачивает продажи внедорожников Sauvana и пикапов Tunland, чтобы как раз сосредоточиться на реализации всевозможного комтранса.

Вообще, рамная техника становится все менее интересной для наших соотечественников… Так что даже УАЗ сомневается, надо ли выпускать новое поколение своего «Патриота».