Suzuki повысила цены на все автомобили, представленные в России

Фото: АвтоВзгляд
На всю линейку представленных в России автомобилей Suzuki японцы взвинтили цены. Больше всех досталось кроссоверу Vitara, который потяжелел в стоимости на 60 000 рублей. Интересно, а сколько еще сверху накрутят дилеры?
Лика Затворная

Дефицит автомобилей продолжает будоражить не только сознание и нервы потребителей, но и маркетологов, бесконечно повышающих прайсы на свою продукцию. А почему бы и нет, если за машинами выстраиваются очереди.

Вот и в Suzuki не стали отставать от тренда, увеличив стоимость своих моделей на 20—60 тысяч вроде бы даже укрепившихся российских денежных знаков. Так, в зависимости от комплектации, кроссовер Vitara стал недоступнее для покупателя в цене еще на 1—3%. Прибавил на 20—50 тысяч в ценнике и компактный SX4. А внедорожник Suzuki Jimny подорожал на 30 000 в российской валюте. Об этом сообщает портал «Цена Авто».

Кстати сказать, подорожание на авторынке продолжится и далее. Независимые эксперты уверены, что вслед за газовым топливом подорожает металл, а затем и изготовленные из него автомобили.

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7 октября 2021
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