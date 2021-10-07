Suzuki повысила цены на все автомобили, представленные в России

Дефицит автомобилей продолжает будоражить не только сознание и нервы потребителей, но и маркетологов, бесконечно повышающих прайсы на свою продукцию. А почему бы и нет, если за машинами выстраиваются очереди.

Вот и в Suzuki не стали отставать от тренда, увеличив стоимость своих моделей на 20—60 тысяч вроде бы даже укрепившихся российских денежных знаков. Так, в зависимости от комплектации, кроссовер Vitara стал недоступнее для покупателя в цене еще на 1—3%. Прибавил на 20—50 тысяч в ценнике и компактный SX4. А внедорожник Suzuki Jimny подорожал на 30 000 в российской валюте. Об этом сообщает портал «Цена Авто».

Кстати сказать, подорожание на авторынке продолжится и далее. Независимые эксперты уверены, что вслед за газовым топливом подорожает металл, а затем и изготовленные из него автомобили.