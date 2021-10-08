АВТОВАЗ сумел запустить конвейеры, несмотря на дефицит полупроводников

Как уточняет паблик «Нетипичный АВТОВАЗ» в одной из соцсетей, в простое находилась линия В0, где делают «Ларгусы» и «Логаны», а также производство «Калина», что выпускает семейство LADA Granta. А вот конвейер «Нивы» работал нормально, правда, с него сейчас сходит только модель Niva Travel, которая заменит для сельских медиков уазовские «буханки».

Уточним, что нормальной работе завода мешает острый дефицит блоков ABS, вызванный общемировым кризисом на рынке полупроводников. В итоге, сборочные линии не могут выйти на полную мощность, а периодически вообще останавливаются, притом такая ситуация длится достаточно давно — с июня 2021 года.

Добавим, что сентябрьский отчет Ассоциации европейского бизнеса, которая подсчитывает продажи новых авто на российском рынке, принес маленькую сенсацию: по итогам первого месяца осени Kia едва не обошла по продажам «российскую марку №1» — LADA отстала от корейского конкурента всего на 62 машины.

Портал «АвтоВзгляд» нашел несколько причин, в чем причина столь минимального разрыва между двумя брендами.