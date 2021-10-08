Volkswagen, вслед за Toyota, может остановить свои заводы

Пресс-служба Volkswagen Group Rus объявила, что снизит объем выпуска машин на российских автозаводах компании в ближайшие месяцы. Причиной назван глобальный дефицит полупроводников в мировом автопроме. О масштабах сокращения сборки автомобилей бренда на российской территории не сообщается.

Однако об этом можно судить по опубликованому нескольким часами ранее заявлению представителей Skoda, входящей в группу Volkswagen. Они объявили, что из-за недостатка электронных компонентов ее предприятия с 18 октября «значительно сократят или полностью остановят производство» на своих заводах в Чехии. Это означает, что группа Volkswagen испытывает по-настоящему серьезные проблемы с поставками электронных компонентов.