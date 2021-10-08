Volkswagen, вслед за Toyota, может остановить свои заводы

Пресс-служба Volkswagen Group Rus объявила, что снизит объем выпуска машин на российских автозаводах компании в ближайшие месяцы. Причиной назван глобальный дефицит полупроводников в мировом автопроме. О масштабах сокращения сборки автомобилей бренда на российской территории не сообщается.
Однако об этом можно судить по опубликованому нескольким часами ранее заявлению представителей Skoda, входящей в группу Volkswagen. Они объявили, что из-за недостатка электронных компонентов ее предприятия с 18 октября «значительно сократят или полностью остановят производство» на своих заводах в Чехии. Это означает, что группа Volkswagen испытывает по-настоящему серьезные проблемы с поставками электронных компонентов.
Напомним, что около полутора месяцев назад стало известно о планах японской Toyota приостановить производство своих авто по всему миру. Тогда сообщалось, что в только в сентябре из-за все того же дефицита чипов компания выпустит на 40% меньше машин, чем было запланировано. В частности, упоминалась цифра в 500 000 авто, недопроизведенных в сентябре из-за простоев. Характерно, что японцы замораживали активность сборочных конвейеров как в самой Японии, так и в Северной Америке, Китае и Европе. О том, что происходит сейчас с выпуском Toyota и Lexus на данный момент точных сведений нет, как не слышно о возобновлении работы производственных линий японского концерна в полном объеме.
Зато теперь стало окончательно ясно, что глобальный конкурент японцев, немецкий VW, испытывает трудности сопоставимого масштаба, вызванные нехваткой микроэлектроники.