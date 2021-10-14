Lexus представил крохотный «бездорожник»

В ролике, что презентует новейший Lexus LS, багги уделено всего несколько минут времени. Поэтому мы знаем только лишь то, что компактный вездеход оборудован двигателем внутреннего сгорания, который вместо бензина потребляет водород. Поэтому единственным продуктом работы мотора является… дистиллированная вода.

Как уверяет представитель японского бренда, с такой силовой установкой можно покорять бездорожье, не нанося вреда природе, ведь 3-цилиндровый ДВС не оставляет вредных выбросов.

Действительно ли Lexus планирует выпустить такую машину, не уточняется. Но то, что инженеры из Страны восходящего солнца тестируют водорожные технологии, — это факт.

Между тем, российская «Группа ГАЗ» сейчас тоже работает над созданием первого двигателя внутреннего сгорания, работающего на этом двухатомном газе. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, почему именно Н2 может стать спасением для России.