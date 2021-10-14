В Белоруссии создали турбодизель для «Уазиков» и «Газелей»

Коротко нампомним: двигатель ММZ-4DTI — 4-цилиндровый объемом 2,1 литра. Его мощность может быть разной: в атмосферном варианте — 49 сил, а системой common rail, турбонаддувом и охладителем мощность мотора отдача вырастает до 120. В последнем варианте рядную «четверку», наконец, довели до соответствия нормам Евро-5, что сейчас действуют внутри Таможенного союза.

Теоретически такой агрегат должен быть интересен Горьковскому автозаводу для установки на «Газели», однако ГАЗ вряд ли будет закупать белорусские движки: российский лидер рынка LCV предпочитает проверенные решения от Cummins и Volkswagen.