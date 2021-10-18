Новая LADA Vesta появится у дилеров только весной 2022 года

Так, в начале октября на предприятие прибыли специалисты из Индии — именно индийская фирма будет поставлять «Автосвету» необходимое оборудование. В итоге, была запущена литьевая оснастка и сборочная линия для производства передней и задней оптики для LADA Vesta FL.

Как отмечает пресс-служба производителя фар, результаты работы по освоению новых деталей «будут получены в ноябре-декабре», а после этого ожидается «одобрение процесса производства». Проще говоря, фары и фонари для рестайлинговой «Весты» будут готовы только под занавес нынешнего года, а значит сама машина появится, ориентировочно, в феврале-марте 2022-го.

Известно, что топовые версии модели получат полностью светодиодную оптику, притом фары — по форме и рисунку — похожи на аналогичные детали от новейшего Renault Logan.

И еще. Из самых разных источников мы прекрасно знали, что топовые версии обновленной LADA Vesta получат огромный планшет медиасистемы по центру передней панели. Однако теперь, благодаря вездесущим шпионам, можем разглядеть, как это будет обустроено на практике.