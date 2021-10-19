УАЗ предложит «Буханку» с кондиционером

Интересный факт: в Чили ульяновский фургон семейства СГР нарекли гордым словом Bukhanka. А версию «Экспедиция», которая у нас появилась в начале прошлого года, для чилийского рынка обозвали Bukhanka Patagonia, ведь это популярный туристический регион.

Кондиционер для «Буханки» разработала российская компания «Элинж». Классический автомобиль обещают оснастить агрегатом моноблочного типа производительностью 5 киловатт. Судя по всему, его установят на крыше, а охлажденный воздух станет подаваться в салон через сопла в потолке.

Напомним, что УАЗ реализует свои машины в Чили через местного дистрибьютора Inversiones UAZ Chile, причем уже есть первые успехи. С начала этого года компания продала втрое больше машин, чем за весь 2020 год. А к декабрю ульяновцы ожидают семикратного роста продаж. Амбициозно! Жаль только, что для нашего брата кондиционер в автомобиль пока так и не воткнули.