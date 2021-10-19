В Россию привезут новые дешевые модели Skoda и Volkswagen

Компания Volkswagen использует модульную платформу MQB‑A0 с 2017 года — на ней базируются такие модели, как Skoda Kushaq и Fabia, а также Volkswagen Polo, кроссоверы Nivus (в Южной Америке), Taigo (в Европе) и Taigun (в Индии). Теперь же вольфсбургцы всецело передали «тележку» чехам — именно они возглавят работу по ее развитию на глобальном рынке.

Уже известно, что на платформе MQB‑A0 построят несколько новых доступных моделей — причем как для Skoda, так и для Volkswagen. А стратегическими рынками для этих автомобилей станут, помимо Индии, страны Африки, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Россия. Правда, никаких подробностей о том, что же это будут за машины, представители Skoda пока не раскрывают.

Следующей моделью на базе MQB‑A0 станет компактный седан Skoda Slavia для Индии — его премьера должна состояться до конца текущего года. Но к нам он тоже вряд ли приедет — как минимум потому, что в России за этот сегмент отвечает Rapid. А вот бюджетным кроссоверам наверняка бы местечко нашлось — у нас их любят.