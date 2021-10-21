УАЗ представил очень странную стратегию своего развития

На Международном автомобильном научном форуме МАНФ-2021 выступил главный конструктор УАЗа Олег Крупин — трансляцию выступления любой желающий может посмотреть на сайте НАМИ. Именно на этой площадке господин Крупин неожиданно заявил, что будущее предприятия… электромобили.

Напомним, что чешская компания MW Motors создала из УАЗ «Хантер» электрокар MWM Spartan EV, на выходе получив экологически чистый рамный внедорожник. Вся электрическая «начинка» имеет китайское происхождение — из Поднебесной привезли мотор и батареи.

Теперь главный конструктор УАЗа уверяет, что ульяновцы готовят целое семейство «электричек» — на базе «Хантера», «Патриота» и «Профи».

По словам Олега Авинировича, работы находятся на начальном этапе, а финалом должна стать полная сертификация машин — в действующий сертификат бензиновых внедорожников включить аккумуляторные новинки, учитывая их конструкцию, не выйдет.