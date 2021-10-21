УАЗ представил очень странную стратегию своего развития

На Международном автомобильном научном форуме МАНФ-2021 выступил главный конструктор УАЗа Олег Крупин — трансляцию выступления любой желающий может посмотреть на сайте НАМИ. Именно на этой площадке господин Крупин неожиданно заявил, что будущее предприятия… электромобили.
Напомним, что чешская компания MW Motors создала из УАЗ «Хантер» электрокар MWM Spartan EV, на выходе получив экологически чистый рамный внедорожник. Вся электрическая «начинка» имеет китайское происхождение — из Поднебесной привезли мотор и батареи.
Теперь главный конструктор УАЗа уверяет, что ульяновцы готовят целое семейство «электричек» — на базе «Хантера», «Патриота» и «Профи».
По словам Олега Авинировича, работы находятся на начальном этапе, а финалом должна стать полная сертификация машин — в действующий сертификат бензиновых внедорожников включить аккумуляторные новинки, учитывая их конструкцию, не выйдет.
Впрочем, нельзя исключать, что продемонстрированная публике презентации — чистый блеф, ведь господин Крупин даже не смог назвать тип (!) аккумуляторных батарей, сославшись на ноу-хау чешской компании. Хотя главный конструктор обязан знать столь элементарные вещи.
Зато представитель автозавода внятно ответил, что анонсированный некогда гибрид навсегда останется концептом — в серию бензоэлектрические «уазики» не пойдут из-за чрезмерно высокой цены. Что, впрочем, было совершенно ожидаемо…
Подводя итог сумбурному выступлению «главного по уазикам», можно сделать следующий вывод: в Ульяновске сами не знают, какое будущее ждет некогда прославленный автозавод. И пока этой ясности нет, заводчане развлекаются «рисованием» утопических презентаций.
Почему утопических? За Spartan EV 40 000 евро. Для покупателей из нашей страны такая сумма сравнима… с приобретением космического корабля из фантастического фильма. Поэтому электрический УАЗ «Хантер» навсегда останется диковинным средством передвижения.