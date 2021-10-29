Зачем на самом деле Audi возродила марку Horch

Фото производителя.
Как известно, для самых дорогих версий мерседесовского S-класса концерн Daimler использует суббренд Maybach. По этому же пути решила пойти марка Audi, выпустив новый седан Audi A8L Horch. Портал «АвтоВзгляд» уточняет, что это за автомобиль.
Алексей Кованов

Для начала — немного истории. В самом конце XIX века немецкий инженер Август Хорьх оснавал марку Horch. В 1910 году сам Хорьх был вынужден уйти из фирмы, носящей его фамилию, основав совершенно другую компанию — Audi. Для справки уточним, что «Horch!» на простонародном немецком диалекте значит «Слушай!», а Audi — то же самое на латыни.

В 1930-х Audi и Horch, а также DKW и Wanderer объединились, став концернов Auto Union. В разное время после войны фирмы Horch, Wanderer и DKW прекратили свое существование, а фирма Audi отказалась от своей первоначальной эмблемы, но оставила себе знаменитый логотип «четыре кольца», что изначально символизировал квартет объединившихся марок.

Фото производителя.

А теперь «Хорьхами» будут именоваться топовые исполгнения флагманских моделей Audi. Пока представлен только Audi A8L Horch: он на 13 сантиметров крупнее длиннобазной «восьмерки», а потому ему полагаются удлиненные задние двери.

Салон — в самой роскошной версии: с двумя раздельными задними креслами и широченным центральным тоннелем, в котором упрятаны охлаждаемые подстаканники. Вдобавок главным пассажирам доступен небольшой тачскрин медиасистемы. Разумеется, интерьер отделан натуральными кожей и шпоном, а список оборудования занимает не одну страницу печатного текста. Так, у новоиспеченного «Хорьха» имеются лазерно-люминофорные фары, панорамная крыша и многое другое. Правда, до 223-го «Мерседеса» с шильдами Maybach ему пока все равно далековато…

Пока единственный доступный двигатель — трехлитровый 340-сильный турбомотор, к которому прилагаются восьмиступенчатый «автомат» и полный привод. А все потому, что бренд пока возрожден только для Китая, где любят малокубатурные движки.

Кстати, новые фары и бамперы скоро появятся на всех остальных Audi A8, ведь скоро флагману немецкой марки предстоит пережить плановый рестайлинг.

Кстати, в России марка уважаема настолько, что Юлиан Семенов усадил за руль генеральского авто любимого страной полковника Штирлица и только историческая достоверность потребовала покорно вернуть его за руль более скромного Mercedes-Benz.

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29 октября 2021
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