Зачем на самом деле Audi возродила марку Horch

А теперь «Хорьхами» будут именоваться топовые исполгнения флагманских моделей Audi. Пока представлен только Audi A8L Horch: он на 13 сантиметров крупнее длиннобазной «восьмерки», а потому ему полагаются удлиненные задние двери.

Салон — в самой роскошной версии: с двумя раздельными задними креслами и широченным центральным тоннелем, в котором упрятаны охлаждаемые подстаканники. Вдобавок главным пассажирам доступен небольшой тачскрин медиасистемы. Разумеется, интерьер отделан натуральными кожей и шпоном, а список оборудования занимает не одну страницу печатного текста. Так, у новоиспеченного «Хорьха» имеются лазерно-люминофорные фары, панорамная крыша и многое другое. Правда, до 223-го «Мерседеса» с шильдами Maybach ему пока все равно далековато…

Пока единственный доступный двигатель — трехлитровый 340-сильный турбомотор, к которому прилагаются восьмиступенчатый «автомат» и полный привод. А все потому, что бренд пока возрожден только для Китая, где любят малокубатурные движки.

Кстати, новые фары и бамперы скоро появятся на всех остальных Audi A8, ведь скоро флагману немецкой марки предстоит пережить плановый рестайлинг.

Кстати, в России марка уважаема настолько, что Юлиан Семенов усадил за руль генеральского авто любимого страной полковника Штирлица и только историческая достоверность потребовала покорно вернуть его за руль более скромного Mercedes-Benz.