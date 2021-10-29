Rolls-Royce выпустил «молодежную» версию модели Ghost

Rolls-Royce решил угодоить молодой аудитории. Если раньше мнгогие новоиспеченные владельцы сраху же перегоняли свежекупленные машины во всевозможные тюнинговые ателье, то теперь сама британская марка надумала поступиться принципами, начав предлагать клиентам яркие оттенки и необычный декор для отделки салона и кузова.
Собственно, расширенный ассортимент отделочных материалов и цветовых решений — явная, но не единственная примета Rolls-Royce Black Badge Ghost. Кроме того, ему полагается форсированный битурбомотор V12 объемом 6,75 литра: его отдача повышена со стандартных 571 л. с. до 600 сил.
А еще любопытно, что именно обладатель «черной метки» стал первым автомобилем марки Rolls-Royce, что удостоился спортивного режима силового агрегата! Нажав неприметную кнопку, водитель ускорит смену передач и обострит педаль акселератора.
Отдельно упоминаются составные колеса диаметром 21 дюйм (ступица и спицы с- легкосплавные, а обод — углепластиковый), а также особенная многослойная окраска кузова — на каждую машину уходит аж 45 килограммов эмали!
В родной Англии за такой седан решено просить 325 000 фунтов стерлингов (почти 32 000 000 рублей). А значит, российским миллионерам такой Ghost тоже должен понравиться: ведь для олигархов чем дороже и необычнее автомобиль, тем, как известно, лучше…
Кстати, о необычном. Фирма Dürr, известная своими окрасочными комплексами, вдруг предложила принципиально новый способ нанесения эмалей — эту операцию немецкие инженеры поручили… огромным струйным принтерам. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, что дает и кому нужен такой метод.