Rolls-Royce выпустил «молодежную» версию модели Ghost

А еще любопытно, что именно обладатель «черной метки» стал первым автомобилем марки Rolls-Royce, что удостоился спортивного режима силового агрегата! Нажав неприметную кнопку, водитель ускорит смену передач и обострит педаль акселератора.

Отдельно упоминаются составные колеса диаметром 21 дюйм (ступица и спицы с- легкосплавные, а обод — углепластиковый), а также особенная многослойная окраска кузова — на каждую машину уходит аж 45 килограммов эмали!

В родной Англии за такой седан решено просить 325 000 фунтов стерлингов (почти 32 000 000 рублей). А значит, российским миллионерам такой Ghost тоже должен понравиться: ведь для олигархов чем дороже и необычнее автомобиль, тем, как известно, лучше…

Кстати, о необычном. Фирма Dürr, известная своими окрасочными комплексами, вдруг предложила принципиально новый способ нанесения эмалей — эту операцию немецкие инженеры поручили… огромным струйным принтерам. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, что дает и кому нужен такой метод.