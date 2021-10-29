Удивительное рядом: почему россияне вдруг бросились расхватывать купе и кабриолеты

Если говорить предметно, то отгрузки «машин-эгоисток», как иногда называют открытые и двухдверные авто, с января по сентябрь выросли на 30%. По данным агентства «Автостат», дилеры пристроили 4500 таких машин, притом главными хитами стали Mercedes-Benz E-класса, а также BMW 2-й и 4-й серий.

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» один из крупных дилеров, причина столь неожиданного поведения покупателей — во всеобщем дефиците «живых» авто. Поэтому клиенты были готовы брать купе или кабриолет вместо искомого седана…

Между тем, эксперты рынка утверждают, что средняя цена новенького авто выросла в России с начала года на 2,5—15%. Однако есть марки, в том числе и бюджетные, которые подняли прайсы на 20—25 процентов. В нюансах ценобразования разобрался портал «АвтоВзгляд».