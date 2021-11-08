Honda начала официально торговать в России подержанными машинами

Программой Honda Approved будут заниматься официальные дилеры Honda Motor Rus. Все автомобили проходят юридическую проверку. В частности, дилер гарантирует, что автомобиль прошел таможенное оформление, не находится в залоге и не числится в угоне

Что касается технической инспекции, то клиенту подтвердят, что машина не подвергалась конструктивным изменениям, не имеет нарушений геометрии кузова и других серьезных внутренних и внешних дефектов, а также не требует ремонта двигателя и коробки передач.

Возраст каждого автомобиля, предлагаемого по программе Honda Approved, — не старше 9 лет, а пробег — не более 200 000 километров.

Напомним, что компания решила прекратить поставки легковушек в нашу страну. Произойти это должно до конца 2021 года. Портал «АвтоВзгляд» решил выяснить, что же стало не так с главным хитом марки, кроссовером CR-V, раз он разонравилась отечественному покупателю.