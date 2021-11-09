Nissan отзывает в России Terrano из-за ржавчины на моторе

Как уточняет пресс-служба Росстандарта, на двигатели F4R для Nissan Terrano могли забыть наклеить прозрачную пленку, что защищает номер мотора от негативных воздействий. Из-за этого есть вероятность возникновения коррозии VIN, отчего он может сделаться нечитаемым.

Между тем, Nissan обещает буквально завалить Россию своими SUV. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», в компании решили резко увеличить объем производимых кроссоверов Qashqai, X-Trail и Murano — на 20%.

А еще на американском заводе Nissan в Смирне, штат Теннесси, стартовал выпуск Pathfinder нового поколения, предназначенного для российского рынка. В продажу амбициозный «японец» поступит в начале следующего года.