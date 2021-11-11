В Hyundai рассказали, когда запустят новый автозавод в России

Как заявил директор по внешним связям Hyundai Motor Manufacturing Rus Виктор Васильев, боссы корейского производителя приняли решение начать реконструкцию приобретенного конвейера, чтобы до 2023 года начать выпуск новых моделей Hyundai и Kia. Притом, как обещает представитель компании, «это будет широкая линейка автомобилей», уточняет ТАСС.

Напомним, что до 2015 года завод GM выпускал по полному циклу Chevrolet Cruze и Opel Astra, а также делал из крупных узлов Chevrolet Trailblazer, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Captiva и несколько «Кадиллаков».

Также уточним, что Hyundai Motor располагает большим автозавод полного цикла, откуда выходят седаны Solaris и кроссоверы Creta, а также семейство Kia Rio. А вот остальные модели производит калининградский «Автотор».

И здесь возникает самый главный вопрос, какой из площадок достанутся какие модели (и будет ли «Автотор» вычеркнут из списка партнеров). Но ответ на него мы будем узнавать постепенно на протяжении всего следующего года.

И еще одна новость от производсителя из страну Утренней свежести: Hyundai Creta только что подвергли оперативной коррекции внешности. Подробности — в материале портала «АвтоВзгляд».