АВТОВАЗ полностью прекратил выпуск автомобилей в Тольятти

В пятницу 12 ноября все три сборочные линии тольяттинского предприятия АВТОВАЗ остановились. Профком завода объявил о переводе персонала в режим простоя с выплатой урезанной зарплаты. Сообщается, что за всю предшествующую неделю сборка LADA Niva не велась вовсе. LADA Granta выпускали только 9 ноября, а такие модели как Largus, XRAY вместе с Renault Logan и Sandero сходили с конвейера вплоть до 11 ноября. Остановка выпуска машин вызвана провалом в поставках электронных компонентов со стороны компании «Роберт Бош Самара». Последняя, в свою очередь, также страдает от перебоев в снабжении. Характерно, что завод «LADA Ижевск», собирающий LADA Vesta, не останавливает своего производства, поскольку получает электронику от других поставщиков.