Стала известна дата премьеры новой LADA Vesta

Что нам известно на текущий момент. В начале весны АвтоВАЗ заявил, что будущая «Веста» не появится раньше 2022 года. При этом источники внутри компании уверяли: новинка дебютирует аккурат на рубеже двдацать первого и двадцать второго годов… Затем возник нашумевший дефицит микрочипов, после чего поползли слухи, будто рыночный старт машины придется отложить.

В подтверждением этому предприятие «Автосвет» публично отчиталось, что будет заниматься освоением новой оптики для «Весты» на протяжении всего ноября и декабря. Соответственно, если фары и фонари начнут выпускаться только под занавес нынешнего года, то сама машина появится, ориентировочно, в феврале-марте 2022-го.

Однако, как сообщает «Лада Онлайн», дилерам марки LADA только что поручили готовиться к скорой премьере модернизированной LADA Vesta! Это означает только одно: долгожданный рестайлинг широкой публике предъявят сразу после наступления нового года.

Между тем, на АВТОВАЗе также началось предсерийное производство Renault Logan и Sandero третьего поколения. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», они будут отличаться от европейских собратьев, которые продают под брендом Dacia.