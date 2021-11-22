Назван победитель конкурса «Грузовик года»

Фото производителя.
Во французском Лионе, на выставке коммерческих автомобилей Solutrans, состоялось торжественное награждение победителей международного конкурса International Truck of the Year. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», «Грузовиком года 2022» совершенно заслуженно стало новое поколение большегрузов DAF.
Алексей Кованов

У конкурентов просто не было шансов: если DAF набрал от членов жюри 150 баллов, то его ближайший преследователь, строительная модель IVECO T-Way, — только 42. Что неудивительно: как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», именно DAF стал первым производителем грузовой техники, который представил следующее поколение тягачей, разработанное по новым требованиями ЕС.

Удлинив переднюю часть кабины на 16 сантиметров и уделив максимум внимания аэродинамике, голландский производитель смог снизить расход топлива на 10% и примерно на столько же сократить выбросы CO2. Все эти новшества очень заинтересовали перевозчиков: всего через месяц после официального запуска, DAF получил более 1000 заказов от клиентов на грузовики нового поколения!

  • Фото производителя.
  • Фото производителя.

Кроме того, в Лионе также наградили победителя в номинации Truck Innovation, то есть «Инновационный грузовик», — ее присуждают технике на альтернативных видах топлива (или — с альтернативным типом привода). И здесь лучшим оказался водородный прототип DAF XF Hydrogen, так что голландская марка отпраздновала двойную победу!

Наконец, в международном конкурсе International Van of the Year лучшим «Фургоном года» эксперты признали близнецов Renault Kangoo и Mercedes Citan нового поколения. А вот свежий Volkswagen Caddy пятого поколения оказался только вторым, набрав всего 77 баллов против 114, которые получили «Ситан» и «Кангу».

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22 ноября 2021
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