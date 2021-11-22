Назван победитель конкурса «Грузовик года»

У конкурентов просто не было шансов: если DAF набрал от членов жюри 150 баллов, то его ближайший преследователь, строительная модель IVECO T-Way, — только 42. Что неудивительно: как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», именно DAF стал первым производителем грузовой техники, который представил следующее поколение тягачей, разработанное по новым требованиями ЕС.
Удлинив переднюю часть кабины на 16 сантиметров и уделив максимум внимания аэродинамике, голландский производитель смог снизить расход топлива на 10% и примерно на столько же сократить выбросы CO2. Все эти новшества очень заинтересовали перевозчиков: всего через месяц после официального запуска, DAF получил более 1000 заказов от клиентов на грузовики нового поколения!
Кроме того, в Лионе также наградили победителя в номинации Truck Innovation, то есть «Инновационный грузовик», — ее присуждают технике на альтернативных видах топлива (или — с альтернативным типом привода). И здесь лучшим оказался водородный прототип DAF XF Hydrogen, так что голландская марка отпраздновала двойную победу!
Наконец, в международном конкурсе International Van of the Year лучшим «Фургоном года» эксперты признали близнецов Renault Kangoo и Mercedes Citan нового поколения. А вот свежий Volkswagen Caddy пятого поколения оказался только вторым, набрав всего 77 баллов против 114, которые получили «Ситан» и «Кангу».