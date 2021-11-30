В России нашлась новая причина, чтобы автомобили резко подорожали

Фото: gazetadaily.ru.
Некоторое время назад АВТОВАЗ попросил правительство продлить действие экспортных пошлин на металлы на 2022 год. По мнению автогиганта, без этого резко вырастут цены на сталь, что, соответственно, повлияет на стоимость автомобилей. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», в Минпромторге дали вазовцам настоящую отповедь.
Алексей Кованов

Коротко напомним, что этим летом российские власти ввели экспортные пошлина на черные и цветные металлы за пределы Евразийского экономического союза. Как подметили производители автомобилей, сразу после введения таких ограничений цены на сталь начали снижаться.

Сответственно, с января 2022 года — после отмены пошлин — автопром совершенно справедливо ожидает «взрывного роста» стоимости проката. А значит, АВТОВАЗу и другим отечественным заводам придется корректировать ценники на свою продукцию.

Между тем, в Минпромторге отказались продлевать экспортные пошлины на металлопродукцию. При этом представители министерства (в совершенно издевательской манере) посоветовали автопроизводителям следить за «балансом платежеспособного спроса и предложения».

— Формирование отпускных цен на автомобили зависит от многих факторов, в том числе и от цен на металлопродукцию, полупроводники, логистику и т. д., но решающим среди всех факторов в условиях товарного дефицита является баланс платежеспособного спроса и предложения, — ответил Минпромторг.

Кстати, в этом году АВТОВАЗ уже шесть раз повышал цены на автомобили LADA: в январе, марте, мае, июле, сентябре и октябре. При этом глава глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что автогигант просто вынужден так поступать, ведь компоненты активно дорожают. Видимо, сырье опять «потяжелело» в стоимости, ибо дилеры LADA снова печатают новые прайс-листы.

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30 ноября 2021
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