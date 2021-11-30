В России нашлась новая причина, чтобы автомобили резко подорожали

Коротко напомним, что этим летом российские власти ввели экспортные пошлина на черные и цветные металлы за пределы Евразийского экономического союза. Как подметили производители автомобилей, сразу после введения таких ограничений цены на сталь начали снижаться.

Сответственно, с января 2022 года — после отмены пошлин — автопром совершенно справедливо ожидает «взрывного роста» стоимости проката. А значит, АВТОВАЗу и другим отечественным заводам придется корректировать ценники на свою продукцию.

Между тем, в Минпромторге отказались продлевать экспортные пошлины на металлопродукцию. При этом представители министерства (в совершенно издевательской манере) посоветовали автопроизводителям следить за «балансом платежеспособного спроса и предложения».

— Формирование отпускных цен на автомобили зависит от многих факторов, в том числе и от цен на металлопродукцию, полупроводники, логистику и т. д., но решающим среди всех факторов в условиях товарного дефицита является баланс платежеспособного спроса и предложения, — ответил Минпромторг.

Кстати, в этом году АВТОВАЗ уже шесть раз повышал цены на автомобили LADA: в январе, марте, мае, июле, сентябре и октябре. При этом глава глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что автогигант просто вынужден так поступать, ведь компоненты активно дорожают. Видимо, сырье опять «потяжелело» в стоимости, ибо дилеры LADA снова печатают новые прайс-листы.