Как карбид кремния изменит жизнь простых автомобилистов

Полупроводники из карбида кремния (SiC) — небольшие, мощные и чрезвычайно эффективные. И сейчас Bosch начинает серийное производство силовых полупроводников из этого инновационного материала, чтобы поставлять их автопроизводителям по всему миру. В будущем все больше автомобилей сбудут оснащаться такими чипами.

У карбидокремниевых полупроводников большое будущее. Мы хотим стать мировым лидером в производстве SiC-чипов для электромобилей, — сообщил порталу «АвтоВзгляд» Харальд Крёгер, член правления Robert Bosch GmbH.

Согласно прогнозу компании Yole, занимающейся исследованиями рынка и консалтингом, рынок SiC будет расти в среднем на 30% в год и достигнет более 2,5 миллиардов долларов к 2025 году. Ожидается, что его львиная доля придется на автомобильный рынок.

Чипы из карбида кремния обеспечивают водителям возможность преодолеть большее расстояние на одном заряде аккумулятора. А все потому, что новый материал теряет вдвое меньше энергии в виде тепла, что позволяет увеличить дальность хода электромобилей.