Насколько с начала года в России подорожали автомобили с пробегом

В январе средняя стоимость легкового автомобиля с пробегом составляла 688 000 рублей, к ноябрю же она выросла до 922 000 целковых. Разница действительно большая: с начала года «бэушки» подорожали на 234 000 или 34%, следует из данных агентства «Автостат».

Интересно, что самый ощутимый скачок цен пришелся на ноябрь. В последнем осеннем месяце подержанные автомобили прибавили в прайсе 49 000 рублей или 6%. Для сравнения в октябре средняя стоимость увеличилась на 4%, а в сентябре — на 5%. Вероятно, тенденция сохранится и в декабре.

Впрочем, удивляться нечему. Новые автомобили в дефиците, жадные дилеры накручивают прайсы до сумасшедших, совершенно неадекватных сумм. Покупатели стали чаще обращаться к вторичному рынку, но и продавцы сэконд-хенда решили не упускать выгоду. Подумали, что раз спрос повысился, можно повышать и цены — все логично.

Кстати, как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, этой осенью «бэушки» росли не только в цене, но и в количестве кредитных заявок. Число запросов на заемные средства для покупки подержанных машин впервые в истории превысили аналогичные, но только на новые легковушки. Узнать об этом подробнее можно здесь.