Как и когда китайские автомобили захватят российский рынок

Статистика, опубликованная Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ), безрадостна: в последний месяц осени LADA недосчиталась 31% клиентов, а Kia и Hyundai просели на 31 и 17%, соответственно. На этом фоне особенно заметен успех «китайцев», которые буквально громят всех и вся! Так, Haval показал скачок на 202% (4909 машин): в списке национальных бестселлеров «поднебесная» марка закрепилась на восьмом месте — аккурат между «Шкодой» и «Ниссаном».
Также мощно выступила Chery, пристроив 4097 автомобилей, — это сразу на 174% лучше прошлогоднего результата. Премиальных SUV под брендом CheryExeed продали сравнительно немного — всего 403 кроссовера, однако рост продаж оставил аж 291%.
Наконец, дилеры Geely передали клиентам 2826 «Кулреев», «Атласов» и «Тугелл». Если посмотреть на итоги прошлого ноября, то популярность этих моделей выросла на 40%. Для справки, почти столько же за отчетный месяц было продано народных UAZ!
В итоге, согласно статистике AEB, китайские марки уверенно занимают 7-процентную долю российского рынка, не только обойдя американские бренды, откинув их на шестое место, но и начав наступать на «пятки» японскому автопрому.
Что будет дальше? Пока продажи «японцев» и «китайцев» несопоставимы: с начала года в нашей стране продано примерно 198 000 первых и около 90 000 вторых. Однако глобальный дефицит полупроводников и магния может изменить этот расклад.
При этом стратегия Поднебесной направлена на то, чтобы обеспечивать магнием внутренний рынок и свои предприятия за рубежом. И пока другие автопроизводители будут ограничиваться тем, что есть, китайский автопром сможет стабильно отгружать свою продукцию клиентам.
— Можно предположить, что в следующем году россияне приобретут примерно 130 000 «китайцев». По нашим прогнозам, продажи автомобилей из Поднебесной на российском рынке сравняются с продажами японских и, возможно, даже превысят их, — уверен директор агрегатора Autospot.ru Дмитрий Андреев.
В общем, в 2022-м россияне, скорее всего, будут чаще покупать технику от Haval, Chery и Geely, нежели дефицитные «Тойоты» и «Ниссаны». Во всяком случае, при столь впечатляющих темпах роста такой прогноз выглядит весьма вероятным.
Кстати, есть мнение, что дефицит микрочипов — искусственная мера китайцев для порабощения мира. Ведь почему-то заводы по производству электроники неожиданно перестали выпускать нужное количество изделий. И тому есть логичное или алогичное объяснение.