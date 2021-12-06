Как и когда китайские автомобили захватят российский рынок

В итоге, согласно статистике AEB, китайские марки уверенно занимают 7-процентную долю российского рынка, не только обойдя американские бренды, откинув их на шестое место, но и начав наступать на «пятки» японскому автопрому.

Что будет дальше? Пока продажи «японцев» и «китайцев» несопоставимы: с начала года в нашей стране продано примерно 198 000 первых и около 90 000 вторых. Однако глобальный дефицит полупроводников и магния может изменить этот расклад.

При этом стратегия Поднебесной направлена на то, чтобы обеспечивать магнием внутренний рынок и свои предприятия за рубежом. И пока другие автопроизводители будут ограничиваться тем, что есть, китайский автопром сможет стабильно отгружать свою продукцию клиентам.

— Можно предположить, что в следующем году россияне приобретут примерно 130 000 «китайцев». По нашим прогнозам, продажи автомобилей из Поднебесной на российском рынке сравняются с продажами японских и, возможно, даже превысят их, — уверен директор агрегатора Autospot.ru Дмитрий Андреев.

В общем, в 2022-м россияне, скорее всего, будут чаще покупать технику от Haval, Chery и Geely, нежели дефицитные «Тойоты» и «Ниссаны». Во всяком случае, при столь впечатляющих темпах роста такой прогноз выглядит весьма вероятным.

Кстати, есть мнение, что дефицит микрочипов — искусственная мера китайцев для порабощения мира. Ведь почему-то заводы по производству электроники неожиданно перестали выпускать нужное количество изделий. И тому есть логичное или алогичное объяснение.