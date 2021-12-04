На квадроциклистов и снегоходчиков всем… надзирать

Обладатели техники для активного отдыха все как один твердили о том, что «благодаря» Гостехнадзору уже и так созданы поистине не выносимые условия для квадроциклистов и снегоходчиков. А инициатива «аграриев» стала последним аккордом, показывающим истинное отношение власти к людям.

Взять, к примеру, вопрос постановки квадроцикла на учет. Для того, чтобы получить номер и свидетельство о регистрации, владелец при подаче заявления в «гостехнадзорное» ведомство должен приложить полис ОСАГО. Господа знатоки, внимание — вопрос: для чего нужна «автогражданка» на технику, которая согласно букве закона не предназначена для движения по дорогам общего пользования? Причем, служивым подавай страховку со сроком действия год.

Ни в одном филиале страховщиков купить такой полис невозможно: база зависла, в реестре техники нет, компьютер глючит… Найдется тысяча и одна причина, по которой вы не сможете приобрести ОСАГО. Но на помощь придут брокеры, которые за свои услуги возьмут с клиента дополнительно 2000 рублей. И цена заветной бумажки будет в районе 6000 рублей. При этом страховщики честно предупреждают, что полис настоящий, но случись ДТП по вашей вине, возмещать ущерб вы будете из своего кармана, потому как внедорожному мототранспортному средству не место на автомагистралях.