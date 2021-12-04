На квадроциклистов и снегоходчиков всем… надзирать

Обладатели техники для активного отдыха все как один твердили о том, что «благодаря» Гостехнадзору уже и так созданы поистине не выносимые условия для квадроциклистов и снегоходчиков. А инициатива «аграриев» стала последним аккордом, показывающим истинное отношение власти к людям.
Взять, к примеру, вопрос постановки квадроцикла на учет. Для того, чтобы получить номер и свидетельство о регистрации, владелец при подаче заявления в «гостехнадзорное» ведомство должен приложить полис ОСАГО. Господа знатоки, внимание — вопрос: для чего нужна «автогражданка» на технику, которая согласно букве закона не предназначена для движения по дорогам общего пользования? Причем, служивым подавай страховку со сроком действия год.
Ни в одном филиале страховщиков купить такой полис невозможно: база зависла, в реестре техники нет, компьютер глючит… Найдется тысяча и одна причина, по которой вы не сможете приобрести ОСАГО. Но на помощь придут брокеры, которые за свои услуги возьмут с клиента дополнительно 2000 рублей. И цена заветной бумажки будет в районе 6000 рублей. При этом страховщики честно предупреждают, что полис настоящий, но случись ДТП по вашей вине, возмещать ущерб вы будете из своего кармана, потому как внедорожному мототранспортному средству не место на автомагистралях.
Портал в потусторонний мир
Думаете, что это единственное издевательство со стороны Гостехнадзора по отношению к людям? Отнюдь! Сейчас эта структура заставляет проходить все круги бюрократического ада, дабы получить ту или иную государственную услугу. К примеру, чтобы поставить квадрик или снежик на учет в Москве, заявление возможно подать только в электронном виде через портал мэра mos.ru. Пройти этот увлекательный квест по заполнению заявления и прикреплению сканов документов, сохраненных в определенном формате, под силу далеко не каждому уверенному пользователю ПК. Ну а что, скажите на милость, делать тем же пенсионерами, для которых слово «портал» — что-то из фантастических рассказов про потусторонние миры?
Ну хорошо, допустим, у вас есть учетная запись на сайте столичного градоначальника и вы решили-таки подать заявление на постановку своей техники на учет. Да вот засада: если номер вашего СНИЛС не подтвержден в «учетке» на портале, то попытка получить номер на снегоход или квадрик с треском провалится.
Какая связь между пенсионным страховым свидетельством и необходимостью поставить самоходную машину на учет или снять ее с такового, мы не понимаем. С таким же успехом технадзор мог бы требовать приложить к заявлению на регистрацию свежие анализы из поликлиники и свидетельство об окончании средней школы! К слову сказать, чтобы подтвердить СНИЛС, вам, скорее всего, придется лично посетить МФЦ. Однако, если у вас нет QR-кода или действующего ПЦР, то дальше порога вас едва ли пропустят…
А сроку было сорок сороков…
«Клиентоориентированность» столичного Гостехнадзора на этом не заканчивается: согласно его регламенту, на рассмотрение заявление гражданина «надзирателям за самоходными машинами» отводится аж 5 рабочих дней. Уж не знаю, что там в течении недели можно рассматривать. Возможно, похорошевшую московскую природу за окном офиса, но после этого вас попросят пройти осмотра. Площадок для этой процедуры в Москве всего две и находятся они, будто специально, в крайне неудобных местах. Технику туда необходимо привезти в назначенный день и час, но как быть, если у вас нет прицепа для перевозки снегохода или квадроцикла? Нанимать эвакуатор — удовольствие не из дешевых, а приехать верхом на снегоходе, как нетрудно догадаться, мероприятие абсурдное и противозаконное.
Было бы логично поставить технику на учет по месту ее нахождения, например, в инспекции технадзора Московской области. Но, увы, законом такая возможность не предусмотрена.
Впрочем, закон позволяет пройти техосмотр по месту нахождения техники, а полученный талончик ТО в этом случае необходимо будет приложить к электронному заявлению. И тогда вам не придется везти аппарат с подмосковной дачи в Первопрестольную для сверки номеров и проверки его работоспособности. Однако в этом случае столичные бюрократы «заморозят» на срок до 30 дней регистрацию вашей «самоходки» в связи с необходимостью проверки подлинности выданного их коллегами из области документа. В 16-м веке, надо полагать, голубиная почта работала оперативнее, нежели в 21-м происходит взаимодействие между двумя абсолютно родственными структурами из соседних регионов.
Прием по записи и только!
Когда же московский Гостехнадзор, месяц спустя, соизволит зарегистрировать вам технику, в личный кабинет на mos.ru прийдет уведомление о необходимости лично явиться в инспекцию с оригиналами документов. Не будем исключать, что автор этих строк скудного ума, но, честное слово, я не понимаю, почему нельзя сразу приехать в инспекцию со всеми оригиналами и в этот же день получить услугу? Почему в ГИБДД такое возможно (пусть и по предварительной записи), а в Гостехнадзоре — нет?
Ах, да! Чуть не забыли рассказать еще об одном ноу-хау столичной инспекции технадзора: даже после получения приглашения на очную встречу для подачи оригиналов документов, попасть на прием будет непросто. Вам, опять-таки, через портал мэра Москвы нужно записаться на прием. Как несложно догадаться, на рассмотрение и этой заявки инспекторам потребуется несколько дней…
Точно такой же квест придется пройти, чтобы снять снегоход или квадроцикл с учета. Подача заявления через mos.ru, до 5 дней ждем рассмотрения заявления, потом записываемся на очный прием и ждем еще несколько дней, чтобы нас соизволили пустить на порог инспекции и поставили наконец отметки о снятии с учета.
Когда желания не совпадают с возможностями
Имейте ввиду, что простого желания снять технику с учета будет недостаточно. Согласно очередному «заскоку» (по-другому это и не назовешь) Гостехнадзора, тут необходимо приложить к электронному заявлению документ, подтверждающий отчуждение от имущества (например, договор купли-продажи, заключенный с новым покупателем). Коли нет такой бумажки, в снятии с учета вам откажут. Боюсь показаться «капитаном очевидность», но ведь квадроцикл заранее и снимают с учета, чтобы его можно было выставить на продажу. Ибо Гостехнадзор так и не научился перерегистрировать технику на нового человека без предварительного снятия с учета с прежнего владельца (как это происходит с автомобилями).
А если потенциальный покупатель из другого региона, то он попросту не сможет ждать дни, недели и месяцы, когда понравившаяся ему техника будет снята с учета. Именно поэтому владельцы квадроциклов и снегоходов вынуждены фальсифицировать договоры купли-продажи, чтобы просто снять технику с учета для последующей продажи.
Быстро нельзя медленно
А Гостехнадзор Московской области работает еще хлеще. Там, как и в Москве, заявления принимаются через портал губернатора Московской области. И очный прием граждан идет лишь в исключительных случаях — когда для совершения регистрационных действий необходимо сверить номера. Ну а передать документы, необходимые, к примеру, для снятия снегохода или квадрика с учета, можно только через… МФЦ. Чтобы вы понимали, простейшая 10-минутная процедура по прекращению регистрации, с учетом вышеописанного алгоритма, занимает… месяц!
Кроме того, Гостехнадзор так и не научился в одно действие вносить изменения в регистрационные документы и одновременно снимать технику с учета. Представьте, что пока квадрик стоял на учете, его владелец сменил прописку. Но по каким-то причинам не стал сразу же вносить изменения в регистрационные документы. Но пришла пора продавать технику, а значит и снимать ее с учета.
Так вот, сперва придется подать заявление на внесение изменений в Паспорт самоходной машины и получить новое Свидетельство о регистрации (на это, как мы уже говорили, уйдет около месяца), а затем подать новое заявление на снятие самоходной машины с учета (как вы понимаете — еще месяц).
Если вам кажется, что это гнусные журналистские инсинуации, то советуем лично пройти весь увлекательный процесс и убедиться в справедливости наших слов. Министерство сельского хозяйства и подчиняющийся ему Гостехнадзор (правда, в столице «надзиратели за самоходными машинами» являются структурой Объединенной административно-технической инспекции мэрии Москвы, а в Подмосковье их курирует Министерство экологического развития) сделали все возможное, чтобы владельцы квадроциклов, багги и снегоходов не ставили технику на учет, не платили в бюджет налоги, да и в целом нарушали закон.
И вместо того, чтобы высасывать из пальца законы, согласно которым из-за неработающей лампочки снегоход может оказаться на штрафстоянке, лучше бы провели масштабную реформу ведомства, чтобы сделать более человечным процесс взаимодействия власти и простых людей.