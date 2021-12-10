Российский производитель майонеза хочет выпускать летающие такси

Прототип летающего беспилотника под названием Hi-Fly Taxi уже может совершать полеты на расстояение до 15 километров, перевозя грузы массой до 120 килограммов. Прототип выполнен по схеме мультикоптера, оснащенного 16-ю электрическими двигателями: верхние винты обеспечивают устойчивость, а нижние — маневренность.

В серийное производство ЭФКО планирует запустить грузовые дроны всего через 3 года. К этому моменту дальность полета аэротакси должна достигать 600 км, грузоподъемность — 220 кг, а время полета — 3 часа при скорости до 300 км/ч. Первый беспилотный полет назначен на 2028 год.

На первом этапе инвестиции составили более 1 млрд. рублей. Уже создано собственное конструкторское бюро, построены центр экспериментальных полетов, цех композитных материалов, сборочный цех и многое другое.

И продолжая тему хайтека. Все прекрасно помнят, что гендиректор UAZ Адиль Ширинов фактически подписал приговор своему предприятию. В большом интервью он заявил, что новые проекты закрыты, а нынешние модели будут тихо доживать свой век. И вот, как выяснил портал «АвтоВзгляд», УАЗ вдруг начинает модернизацию конвейера. Но зачем?