ZAZ Nova 2022: на Украине придумали новую «Таврию»

Фото: Роман Прядко
Художники не перестают изощряться над концепцией будущей «Таврии». Так, украинский дизайнер Роман Прядко представил очередное сочинение на тему ZAZ Tavria Nova. С подробностями — портал «АвтоВзгляд».
Мирон Горин

Справедливости ради стоит сказать, что это не единственные скетчи потенциально будущего бюджетника от ЗАЗ. Дизайнер Роман Прядко и ранее рисовал модель, которая могла бы отправиться в серию, но, к счастью или сожалению, в обозримом будущем подобного не произойдет.

Как мы знаем, дела у Запорожского автозавода идут, мягко говоря, не очень. Даже несмотря на то, что предприятие вроде бы «подтянулось» до стандартов, позволяющих выпускать на местный рынок автомобили альянса Renault-Nissan.

Да и целесообразности в разработке новой «Таврии» менеджмент завода не видит. Что, впрочем, не мешает независимым дизайнерам придумывать новые концепты, которые умирают, так и не успев родиться.

Кстати, недавно в информационное поле ворвалась новость, будто бы ЗАЗ готовит к выходу новейший кроссовер под названием «Одесса». Портал «АвтоВзгляд» выяснил, что на самом деле представляет из себя этот автомобиль.

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10 декабря 2021
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