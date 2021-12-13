BMW выведет на селектор коробки передач новые функции

Фото: CarBuzz.
Автомобилисты уже привыкли, что вместо привычного рычага АКП производители все чаще применяют электронные селекторы. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», компания BMW решила пойти еще дальше, «нагрузив» джойстик дополнительными функциями.
Алексей Кованов

Так, баварские инженеры предлагают использовать выдвижной джойстик, который будет отвечать не только за выбор режимов движения, но вдобавок заменит собой кнопки стояночного тормоза и запуска двигателя. Для этого на корпусе селектора появится небольшой сенсорный экран.

Пока BMW только запатентовала новое устройство, а значит о скором появлении такой конструкции на реальных автомобилях говорить рано.

И новость из разряда «этого не может быть». Фонд имущества Тульской выставил на аукцион сильно подержанный BMW X5: за кроссовер 2006 года планировали выручить всего 636 000 рублей. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», во время торгов ставка повышалась 1487 раз!

производители, премиальный сегмент, премиум-сегмент
13 декабря 2021
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