У АВТОВАЗа возникли проблемы со сборкой новой LADA Vesta

Как сообщает сообщество «Нетипичный АВТОВАЗ» в «ВКонтакте», освоение автоматизированного производства отложено до февраля 2022 года, после чего состоится отладка оборудования и процессов. И только весной — в марте или апреле — автогигант начнет выпуск рестайлинговой «Весты».

Это значит, что продажи товарных экземпляров начнутся не раньше мая, так как сначала всем дилерам LADA будет необходимо собрать необходимый запас машин. Этого же прогноза придерживаются источники портала «АвтоВзгляд» на АВТОВАЗе, аккуратно отмечая, что дебют обновленной машины вообще может сдвинуться на лето…

В таком раскладе выноват вовсе не автозавод, а общемировой кризис полупроводников. Напомним, что топовые версии LADA Vesta FL должны получить большой тачскрин медиасистемы и виртуальную панель приборов, для которых как раз требуются дефицитные чипы.

И еще. В открытой базе Роспатента появилась любопытная запись: АВТОВАЗ оформил права на товарный знак LADA Aura. Портал «АвтоВзгляд» предположил, какую модель могут назвать именем, закрепленным за автогигантом до конца 2030 года.