Простые водители просят ввести государственные цены на бензин

Как заметил г-н Матягин, сейчас литр дизтоплива стоит 54 рубля 12 коппек, а в декабре прошлого года солярка была намного доступнее — в районе 46 рублей. Если сейчас не обратить на это внимание, то после настпуления нового года цена превысит 55 «целковых», уверен глава «Грузавтотранса».

Однако в Минэнерго России, как отмечает «Газета.ru», не считают госрегулирование цен эффективной мерой стабилизации ситуации на топливном рынке. В ведомстве уверены, что ситуацию спасет повышение поставок топлива на биржевые торги, стабилизация биржевых цен, а также повышение равномерности поставок на нефтебазы и сети АЗС.

К слову, портал «АвтоВзгляд» одним из первых обратил внимание, что российские власти не могут, да и не хотят умерить жадность торговцев бензином. В частности, чиновники самого разного уровня на протяжении всего года обещали одно: бензин и дизтопливо не будут дорожать быстрее инфляции. Но если посмотреть на свежие данные Росстата, обещания власть имущих оказались далеки от реальности.