Стало известно, какими новинками Opel порадует россиян в 2022 году

Так, в следующем году, помимо «Астры», к нам приедет обновленный Opel Grandland. К обновлению немцы подошли серьезно: под замену пошли даже крылья и капот. А все ради того, чтобы внедрить фирменный Opel Vizor — новый опелевский стиль, подразумевающий, что решетка радиатора и светодиодные фары визуально объединены под общей «маской».

Вместо прежнего салона, скроенного по старым немецким канонам, появился полностью новый. Да какой! Над передней панелью теперь возвышается огромный «телевизор», составленный из двух экранов: для приборов диагональю 12 дюймов и медиасистемы размерностью 10 дюймов. При этом немцы перестраховались, сохранив «аналоговый» блок кнопок и переключателей.