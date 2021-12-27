Как Toyota воспитывает крутых специалистов из российских студентов

Так, 13 лучших студентов выпускных курсов СПбПУ, прослушавших цикл лекций «Производственная система Toyota» от представителей компании и успешно прошедших тестирование, учились использовать полученные знания в настоящих производственных условиях. Девять студентов прошли стажировку на заводе ООО «Тойота Мотор», четверо — в РЦК.

На заводе Тойота в Санкт-Петербурге студенты вместе с персональными наставниками изучали методы повышения производительности труда и их реальное применение, а также готовили собственные учебные проекты.

В частности, стажеры приняли участие в такой активности как Джишукен-деятельность (Jishuken) — то есть интенсивном командном улучшении процесса на конкретном рабочем участке. Во время стажировки в РЦК студенты работали над проектами по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта «Производительность труда» и изучили методологию повышения производства, разработанную ФЦК.

По завершению стажировки ученики выпускных курсов СПбПУ представили отчеты по своим проектам перед комиссией из топ-менеджмента марки, а также перед представителями РЦК, ФЦК и СПбПУ. После окончания теоретической подготовки и стажировки шесть молодых специалистов получили предложение продолжить карьеру на заводе Toyota в Санкт-Петербурге или в Региональном центре компетенций.