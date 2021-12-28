Ульяновский автозавод, как секретное оружие в противостоянии с Америкой

От имени страны войну выиграет UAZ. По официальным сообщениям, в марте 2022 года автозавод начнет засылать в Америку УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап». «Сдайся враг, замри и ляг!», — требовал В. Маяковский.

Поскольку напрямую Америка русский внедорожник, списанный из нашей армии, не примет, мы подкрадемся под флагом итальянской фирмы Bremach. Прежде она существовала в виде производителя специальных шасси повышенной проходимости, но предусмотрительно умерла у себя дома, сохранив только печать, бланк и регистрацию в США, где отныне становится прикрытием в гибридной войне, которую американцы заведомо проиграли на старте.

Наши хлынут в Америку широко, нанеся удар в сердце враждующей нации, поскольку в самом любимом классе пикапов отныне появится автомобиль с невероятным мотором в 4 цилиндра, объемом 2,7 литра, мощностью 150 л. с. работы умельцев Заволжского моторного завода. На этом моторе УАЗы еле ползут даже по России. Но для Америки это удар.