Ульяновский автозавод, как секретное оружие в противостоянии с Америкой

От имени страны войну выиграет UAZ. По официальным сообщениям, в марте 2022 года автозавод начнет засылать в Америку УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап». «Сдайся враг, замри и ляг!», — требовал В. Маяковский.
Поскольку напрямую Америка русский внедорожник, списанный из нашей армии, не примет, мы подкрадемся под флагом итальянской фирмы Bremach. Прежде она существовала в виде производителя специальных шасси повышенной проходимости, но предусмотрительно умерла у себя дома, сохранив только печать, бланк и регистрацию в США, где отныне становится прикрытием в гибридной войне, которую американцы заведомо проиграли на старте.
Наши хлынут в Америку широко, нанеся удар в сердце враждующей нации, поскольку в самом любимом классе пикапов отныне появится автомобиль с невероятным мотором в 4 цилиндра, объемом 2,7 литра, мощностью 150 л. с. работы умельцев Заволжского моторного завода. На этом моторе УАЗы еле ползут даже по России. Но для Америки это удар.
Так оглушительно их пристрастия к полноценному и нормальному не топтал ни один враг. Подрыв устоев, диверсия, попрание канонов. Американцы не настолько сплоченная нация, чтобы вынести подобное. Пропустив коварную спецоперацию, они деморализовано капитулируют.
Теперь самое главное — чтобы УАЗ не обанкротился до марта, чтобы его не купили китайцы за один рубль, чтобы его не приняла в подарок администрация Ульяновской области, как это планировалось.
Кстати, идя в бой, полагается петь песни. Полковые марши, частушки, гимн страны. УАЗу, отправляющемуся в Америку, подошла бы песня А. Городницкого:
Нас осталось мало, нас осталось мало.
Вспомни, как когда-то пели мы, бывало.
Встанем, как и прежде, — палец на струну,
В яростной надежде выиграть войну!