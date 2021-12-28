Ульяновский автозавод, как секретное оружие в противостоянии с Америкой

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Америка нас беспокоит очень. Мы ждем от нее войну, санкции, провокации на границе. И готовим ответ. Мы рассказали по телевизору про испытания новых ракет, провели экскурсию по Уралвагонзаводу, написали письмо в НАТО. Но информационное поле кипит и, повышая градус напряжения, подсказывает — все это лишь маневры, в запасе у страны есть главный ответ, весомый настолько, что враг не оправится и победа будет за нами. Учитывая коварство оппонента, бросить войска не получится. В открытую высадить десант в Калифорнии и Нью-Йорке недопустимо. Следовательно, мы победим по-умному, перехитрив врага, превзойдя его в коварстве, обыграв на его же поле. Что мы сделаем? Ответ на вопрос нашел автоэксперт Сергей АСЛАНЯН.
Сергей Асланян

От имени страны войну выиграет UAZ. По официальным сообщениям, в марте 2022 года автозавод начнет засылать в Америку УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап». «Сдайся враг, замри и ляг!», — требовал В. Маяковский.

Поскольку напрямую Америка русский внедорожник, списанный из нашей армии, не примет, мы подкрадемся под флагом итальянской фирмы Bremach. Прежде она существовала в виде производителя специальных шасси повышенной проходимости, но предусмотрительно умерла у себя дома, сохранив только печать, бланк и регистрацию в США, где отныне становится прикрытием в гибридной войне, которую американцы заведомо проиграли на старте.

Наши хлынут в Америку широко, нанеся удар в сердце враждующей нации, поскольку в самом любимом классе пикапов отныне появится автомобиль с невероятным мотором в 4 цилиндра, объемом 2,7 литра, мощностью 150 л. с. работы умельцев Заволжского моторного завода. На этом моторе УАЗы еле ползут даже по России. Но для Америки это удар.

Фото msk.uazpickup.ru

Так оглушительно их пристрастия к полноценному и нормальному не топтал ни один враг. Подрыв устоев, диверсия, попрание канонов. Американцы не настолько сплоченная нация, чтобы вынести подобное. Пропустив коварную спецоперацию, они деморализовано капитулируют.

Теперь самое главное — чтобы УАЗ не обанкротился до марта, чтобы его не купили китайцы за один рубль, чтобы его не приняла в подарок администрация Ульяновской области, как это планировалось.

Кстати, идя в бой, полагается петь песни. Полковые марши, частушки, гимн страны. УАЗу, отправляющемуся в Америку, подошла бы песня А. Городницкого:

Нас осталось мало, нас осталось мало.

Вспомни, как когда-то пели мы, бывало.

Встанем, как и прежде, — палец на струну,

В яростной надежде выиграть войну!

автопродажи, авторынок, автозаводы, внедорожник, пикапы
28 декабря 2021
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