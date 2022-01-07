Зачем для провалившегося проекта Aurus ищут новго зицпредседателя

Фото avtovzglyad.ru
У нас никогда заранее не угадаешь, где вляпаешься в престиж страны. Наибольшая концентрация престижа выгуливается по Красной Площади 9 мая. Но случается и в мирной жизни, украшая небо суперджетом Су-100, а с недавних пор еще и осторожно выезжая из парадных ворот главным лимузином страны по имени Aurus. Престиж — это оправдание затрат. Когда речь о престиже, торг неуместен. Обратная сторона престижа — он всегда недоделанный, поскольку денег не хватило. Характерный пример тому приводит эксперт портала «АвтоВзгляд» Сергей АСЛАНЯН.
Сергей Асланян

Aurus сделали исключительно ради престижа страны. Прежде наши лидеры охотно ездили на Mercedes. Но внезапно возникла идея показать миру, что лыко в России закончилось, лапоть покинул список столовых приборов и отныне мы сами. Но в отличие от правительственного ЗиЛ, предназначенного лишь для утирания империалистических носов, на «Аурусах» решили заработать и сделать не только броневик для первых лиц, но и ширпотреб для олигархов. Тут же нарисовали смелые планы, выдумали цену, вручили в руки Вадиму Швецову и сели ждать производственного расцвета и покупателей, вставших в очередь с привычными окриком «Больше трех в одни руки не давать!»

Но развернуть выпуск Aurus во всю производственную ширь Sollers не смог. Хотя ради этого он победил в России легковой Ford, перетащил кузовное производство из нелепого автобусного Ликино-Дулево и пожертвовал деньгами УАЗа. Не удалось даже приподнять качество от предсерийного уровня, оставшись в состоянии «и так сойдет».

После чего выяснилось, что престиж никому не нужен. В планах заявлена программа выпуска в 600 автомобилей. Но заказов всего 60. Престиж ожидаемо начал протухать, неприглядно тускнеть и недостойно выглядеть. Олигарх Вадим Швецов с задачей партии и правительства не справился. Кто следующий?

Фото avtovzglyad.ru

Сегодня у ООО «Аурус» три учредителя: 63,5% принадлежит ФГУП НАМИ, 36% ООО «Фонду обороны, безопасности и развития Тавазун» из Эмиратов и 0,5% — ПАО «Соллерс Авто».

Первым делом акции отберут у НАМИ. Был даже замах на увольнение директора НАМИ Сергея Гайсина, известного в основном тем, что его били табуреткой два пьяных футболиста Мамаев и Кокорин. Битого Гайсина оставили. Но, по прогнозам, акции отдадут Ростеху и КамАЗу и попытаются назначить Сергея Когогина смотрящим за фабрикой престижа.

Попутно сменят генерального директора. На сайтах по трудоустройству появилась красивая вакансия: 'Генеральный директор/Президент Aurus. Подчинение: Совету директоров. Место работы: Москва. Должностные обязанности: полное управление компанией, включая производство и реализацию автомобилей; представление компании и бренда в целом, как на внутреннем, так и на внешних рынках; формирование стратегии компании и бренда, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе; формирование целей и задач компании, выстраивание четкого бизнес-плана по продажам, маркетингу и другим направлениям; выстраивание системы и запуск продаж компании, взаимодействие с автомобильными дилерами в России и за ее пределами; разработка правил, политик и процедур постпродажного обслуживания; развитие и укрепление позитивных отношений с лицами, ответственными за организацию продаж и другими лицами, принимающими решения в автомобильном бизнесе…

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Вакансию не только объявили, но и разослали по стране, удивив получателей, среди которых оказался известный телеведущий Ярослав Левашов. Судя по такому адресному попаданию, на «Аурусе» паника и нужен хоть какой-нибудь зицпредседатель Фунт. Для престижа вполне сгодится.

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7 января 2022
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