Зачем для провалившегося проекта Aurus ищут новго зицпредседателя

Aurus сделали исключительно ради престижа страны. Прежде наши лидеры охотно ездили на Mercedes. Но внезапно возникла идея показать миру, что лыко в России закончилось, лапоть покинул список столовых приборов и отныне мы сами. Но в отличие от правительственного ЗиЛ, предназначенного лишь для утирания империалистических носов, на «Аурусах» решили заработать и сделать не только броневик для первых лиц, но и ширпотреб для олигархов. Тут же нарисовали смелые планы, выдумали цену, вручили в руки Вадиму Швецову и сели ждать производственного расцвета и покупателей, вставших в очередь с привычными окриком «Больше трех в одни руки не давать!»
Но развернуть выпуск Aurus во всю производственную ширь Sollers не смог. Хотя ради этого он победил в России легковой Ford, перетащил кузовное производство из нелепого автобусного Ликино-Дулево и пожертвовал деньгами УАЗа. Не удалось даже приподнять качество от предсерийного уровня, оставшись в состоянии «и так сойдет».
После чего выяснилось, что престиж никому не нужен. В планах заявлена программа выпуска в 600 автомобилей. Но заказов всего 60. Престиж ожидаемо начал протухать, неприглядно тускнеть и недостойно выглядеть. Олигарх Вадим Швецов с задачей партии и правительства не справился. Кто следующий?
Сегодня у ООО «Аурус» три учредителя: 63,5% принадлежит ФГУП НАМИ, 36% ООО «Фонду обороны, безопасности и развития Тавазун» из Эмиратов и 0,5% — ПАО «Соллерс Авто».
Первым делом акции отберут у НАМИ. Был даже замах на увольнение директора НАМИ Сергея Гайсина, известного в основном тем, что его били табуреткой два пьяных футболиста Мамаев и Кокорин. Битого Гайсина оставили. Но, по прогнозам, акции отдадут Ростеху и КамАЗу и попытаются назначить Сергея Когогина смотрящим за фабрикой престижа.
Попутно сменят генерального директора. На сайтах по трудоустройству появилась красивая вакансия: 'Генеральный директор/Президент Aurus. Подчинение: Совету директоров. Место работы: Москва. Должностные обязанности: полное управление компанией, включая производство и реализацию автомобилей; представление компании и бренда в целом, как на внутреннем, так и на внешних рынках; формирование стратегии компании и бренда, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе; формирование целей и задач компании, выстраивание четкого бизнес-плана по продажам, маркетингу и другим направлениям; выстраивание системы и запуск продаж компании, взаимодействие с автомобильными дилерами в России и за ее пределами; разработка правил, политик и процедур постпродажного обслуживания; развитие и укрепление позитивных отношений с лицами, ответственными за организацию продаж и другими лицами, принимающими решения в автомобильном бизнесе…
Вакансию не только объявили, но и разослали по стране, удивив получателей, среди которых оказался известный телеведущий Ярослав Левашов. Судя по такому адресному попаданию, на «Аурусе» паника и нужен хоть какой-нибудь зицпредседатель Фунт. Для престижа вполне сгодится.