Зачем для провалившегося проекта Aurus ищут новго зицпредседателя

Aurus сделали исключительно ради престижа страны. Прежде наши лидеры охотно ездили на Mercedes. Но внезапно возникла идея показать миру, что лыко в России закончилось, лапоть покинул список столовых приборов и отныне мы сами. Но в отличие от правительственного ЗиЛ, предназначенного лишь для утирания империалистических носов, на «Аурусах» решили заработать и сделать не только броневик для первых лиц, но и ширпотреб для олигархов. Тут же нарисовали смелые планы, выдумали цену, вручили в руки Вадиму Швецову и сели ждать производственного расцвета и покупателей, вставших в очередь с привычными окриком «Больше трех в одни руки не давать!»

Но развернуть выпуск Aurus во всю производственную ширь Sollers не смог. Хотя ради этого он победил в России легковой Ford, перетащил кузовное производство из нелепого автобусного Ликино-Дулево и пожертвовал деньгами УАЗа. Не удалось даже приподнять качество от предсерийного уровня, оставшись в состоянии «и так сойдет».

После чего выяснилось, что престиж никому не нужен. В планах заявлена программа выпуска в 600 автомобилей. Но заказов всего 60. Престиж ожидаемо начал протухать, неприглядно тускнеть и недостойно выглядеть. Олигарх Вадим Швецов с задачей партии и правительства не справился. Кто следующий?